Les Chefs!: un documentaire et une dixième saison

Tournée durant les mois de janvier et février, la dixième saison de l’émission Les Chefs! sera lancée le 30 mars avec un documentaire témoignant du rayonnement et de l’influence de cette télé-réalité culinaire.

Dix ans déjà. Dix ans que des brigades de jeunes chefs se succèdent pour démontrer leur talent et leur créativité.

«Les Chefs! est devenue un passage obligé. Ça fait maintenant partie des objectifs à atteindre pour les jeunes cuisiniers», a lancé, lors d’un entretien, le chef, animateur et concepteur Daniel Vézina.

Des propos confirmés par le juge Pasquale Vari, qui enseigne à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

«Lorsqu’on les passe en entrevue, on leur demande de nous dire où ils se voient dans cinq ou dix ans et ils précisent tous qu’ils veulent participer à l’émission», a-t-il indiqué.

Daniel Vézina se doutait, lorsqu’il a accepté de se lancer dans ce projet, il y a dix ans, que l’émission était pour devenir un tremplin pour le métier de cuisinier.

«Une grosse proportion des candidats qui sont passés par Les Chefs! ont leur restaurant et gagnent leur vie dans ce milieu», a-t-il précisé.

La 100e émission

Le documentaire L’Impact, qui lancera, lundi, la nouvelle saison, s’intéresse aux retombées de l’émission.

«Nous allons voir l’impact que l’émission a eu sur les anciens candidats, ce que ça a changé dans leurs vies et les influences dans le monde de la restauration et de la gastronomie. On va aussi faire un tour dans les coulisses de l’émission», a raconté l’animatrice Élyse Marquis.

La dixième saison des Chefs! débutera officiellement le 6 avril avec la 100e émission, où neuf hommes et quatre femmes batailleront pour mettre la main sur la bourse de 50 000 $ et un voyage pour deux à Copenhague au Danemark.

«Il y a une belle diversité au sein de la brigade et des candidats qui sont assez compétitifs. Certains sont des machines de guerre. On voit qu’ils sont là pour gagner et ça intimide les autres candidats», a fait savoir Daniel Vézina.

Ils auront comme premier défi la réalisation d’un koulibiac de saumon pour dix personnes avec une sauce au vin blanc aromatisée aux fines herbes en accompagnement.

Plaisir dans l’assiette

À la table des juges avec les chefs Normand Laprise et Jean-Luc Boulay, Pasquale Vari explique que l’objectif recherché est toujours le même.

«C’est comme une visite au restaurant. On veut avoir du plaisir, lorsqu’on mange un plat. Ce n’est pas acceptable de manger quelque chose qui est trop cuit, pas assez assaisonné, pas assez chaud et où il n’y a pas assez de sauce. Ce sont les mêmes critères depuis le début et on les applique», a-t-il fait remarquer.

Daniel Vézina croit que l’émission de télé-réalité a touché à quelque chose. Ce qui explique son succès et ce dixième anniversaire.

«Notre volonté est de continuer. Ce n’est pas nous qui allons arrêter. On va nous arrêter. Les Chefs!, c’est une grande famille et ça fait maintenant partie de nos vies», a-t-il laissé tomber.

♦ La 10e saison de l’émission Les Chefs! sera lancée lundi à 20 h avec le documentaire L’Impact.