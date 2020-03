Les lampes à ultraviolets utiles?

Chaque samedi, les recherchistes de notre Bureau d’enquête de Montréal, Québec et Ottawa débusquent les fausses nouvelles, vérifient des déclarations et trouvent les vrais chiffres.

L'ÉNONCÉ

Certains commerçants peu scrupuleux n’hésitent pas à profiter de la crise actuelle pour tenter de vendre leurs produits sous de faux prétextes, affirmant qu’ils peuvent prévenir, traiter ou guérir le coronavirus.

Élixirs et formules à base de plantes, mélanges de champignons chaga, lampes à ultraviolets et huile d’origan sont des exemples de produits vendus par des entreprises qui ont été rappelées à l’ordre cette semaine par Santé Canada pour des publicités mensongères.

LES FAITS

Il est illégal de vendre des produits de santé en affirmant qu’ils ont des effets médicaux non reconnus ou d’en faire la publicité.

Santé Canada ne reconnaît aucun produit de santé naturel ou homéopathique qui permettrait de se prémunir, de traiter ou de guérir le coronavirus.

Vous pouvez consulter le site de Santé Canada pour savoir si un produit a fait l’objet d’un signalement.

Les chiffres de la semaine

4,8 %

C’est la proportion de travailleurs canadiens qui auraient rempli une demande d’assurance-emploi en lien avec la crise du coronavirus. Selon les dernières informations, au moins 930 00 demandes d’assurance-emploi ont été déposées la semaine dernière, du jamais-vu. Cela représenterait donc environ un travailleur sur 21, puisqu’on comptait 19 189 400 personnes de 15 ans et plus qui occupaient un emploi en février, selon les estimations de Statistique Canada.

Le record précédent remonte à 1957, quand 499 213 demandes de chômeurs avaient été enregistrées en décembre.

Cela correspondait à environ 8 % des gens sur le marché du travail, ou une personne sur 12.

– Sarah Daoust-Braun

63 884

C’est le nombre de voyageurs provenant de la Chine qui sont entrés au Canada en janvier. Ces nouvelles données de Statistique Canada montrent que le nombre de personnes venant de la Chine n’a pas diminué en janvier, malgré l’éclosion du coronavirus dans la province du Hubei, où la pandémie a commencé, et l’annulation de nombreux événements organisés pour le Nouvel An chinois. Ce n’est qu’en février que les nouvelles restrictions relatives aux voyages entre le Canada et la Chine ont fait diminuer le nombre d’entrées au pays.

– Marie Christine Trottier