L’humour au temps du coronavirus

Contraints au congé forcé en raison de la crise du coronavirus, plusieurs humoristes se sont tournés vers le web pour continuer à divertir le public. Que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram, certains comiques proposent des vidéos en direct qui sont suivies par des milliers de personnes. En voici quelques-uns qui sont à surveiller en cette période de confinement.

Mathieu Dufour

En l’espace de deux semaines, le jeune humoriste s’est établi comme un incontournable sur Instagram avec Le Show-rona virus, un talk-show live qu’il présente chaque soir sans exception à 21 h. Les personnalités connues se « bousculent » presque pour être de la partie. Outre Véronique Cloutier, qui est l’invitée régulière, Mathieu Dufour a notamment reçu Julien Lacroix, Safia Nolin, Sarah-Jeanne Labrosse et Annie Villeneuve. Mais surtout, il a prouvé sa crédibilité en recevant le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Arnaud Soly

Maître des réseaux sociaux, Arnaud Soly a tourné le confinement à son avantage avec des vidéos live où il laisse aller sa créativité. Au programme des derniers jours, l’humoriste a doublé des épisodes de Ramdam et District 31, il s’est laissé aller à quelques morceaux de flûte nasale, en plus de s’entretenir avec des amis humoristes comme Jay Du Temple, Julien Lacroix et Alexandre Champagne.

Mike Ward

Avec son podcast Sous écoute, Mike Ward connaissait un énorme succès depuis plusieurs années. Dans la crise actuelle, l’humoriste a voulu transposer Sous écoute en mode direct sur YouTube. Quelques fois par semaine, il prévoit recevoir des habitués de son podcast. Il y a quelques jours, les Pic-Bois et Julien Bernatchez y ont fait la pluie et le beau temps, chacun de leur domicile.

Sèxe Illégal

Il y a quelques mois, le duo avait lancé son propre balado Tu me niaises, en compagnie de Jean-François Provençal (Les Appendices). Chaque épisode était enregistré au comédie club Le Terminal. En raison du confinement, les humoristes ont décidé de poursuivre leurs conversations loufoques à distance, encore là en direct sur YouTube.

Étienne Dano

En 2015, Étienne Dano avait fait 45 vidéos en direct sur Facebook, appelées Dano Live. Cinq ans plus tard, l’humoriste a ramené son concept « à la bonne franquette » avec de nouvelles vidéos en direct les lundis et vendredis, à 19 h, sur sa chaîne YouTube. Au menu : jeux de mots, quiz, anecdotes, invités, « et plein d’autres niaiseries ».

Matthieu Pepper et Guillaume Pineault

Ce qui avait été lancé comme une blague de fin de soirée est devenu un peu plus sérieux pour ces deux humoristes qui proposent un rendez-vous quasi quotidien, à 22 h, à leurs fans sur Instagram. En mode « duplex », les deux comiques discutent de leur journée, de ce qui a été annoncé par le gouvernement Legault et ils en profitent pour répondre aux questions des internautes. Le nom de leur concept ? Ça prend pas la tête à Pepp Pineault.

Rachid Badouri et Mehdi Bousaidan

En plus de faire d’hilarantes capsules sur le coronavirus, Rachid Badouri a invité son « petit frère » Mehdi Bousaidan à faire des vidéos live en duplex, tous les soirs à 19 h 45 sur Instagram, avec le concept A « live » & en quarantaine !. Grâce à leur complicité évidente, les deux comiques jasent de tout et de rien, en plus d’interagir avec leurs admirateurs.