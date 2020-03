Mémoires de Woody Allen: si le papier de toilette vient à manquer

Non, le titre retenu pour ce billet n’est pas de mon cru. Je l’ai emprunté à la critique littéraire du Washington Post Monica Hesse. Vous croyez qu’elle a apprécié sa lecture du livre de Woody Allen?

Vous vous souvenez peut-être de tout le débat entourant la publication des mémoires du cinéaste. La maison Hachette s’était retirée du projet après une manifestation de ses employés.

Il faut aussi préciser que le fils d’Allen, Ronan Farrow, est un des auteurs de cette maison d’édition et qu’il s’oppose à son père à qui il reproche d’avoir abusé de sa sœur. Bien que n’ayant jamais été condamné, le réalisateur de nombreux films vit en paria, considéré comme un pédophile par ses détracteurs.

Malgré la controverse et le recul de Hachette, le livre sera disponible pour téléchargement dès lundi. Mais que contiennent donc ces mémoires pour que la critique réfère à la ruée vers le papier de toilette, ruée provoquée par les craintes de la propagation de la COVID-19? Parce qu’elle frappe fort, Mme Hesse. En plus de la référence au papier, elle compare le bouquin à de la mousse de nombril! Je me suis surpris à sourire ici, ce qui est moins fréquent en ces temps de pandémie.

La critique reproche principalement au cinéaste de ne pas se livrer à une véritable introspection. Elle considère que cet homme influent se limite à se présenter comme un naïf, une sorte de victime des événements ayant peu de prise sur son sort. Monica Hesse se refuse même à reproduire des passages plus croustillants du livre tant elle est exaspérée par le procédé.

Son conseil? Lire le livre vous décevra, s’abstenir de le faire ne constituera pas une perte importante. À moins que quelques détails salaces ou quelques accusations dirigées vers son fils ou son ancienne conjointe n’attisent votre curiosité. Le confinement entraîne parfois le besoin de se distraire...

Il n’est pas impossible que la critique du Washington Post n’ait pas su passer outre les accusations qui pèsent sur Woody Allen depuis longtemps, ce qui expliquerait le ton de sa critique, mais si je me fie à une autre critique, celle du New York Times, les mémoires de Woody Allen n’emballent personne. Dwight Garner est un peu plus généreux que Mme Hesse quand il souligne les quelques touches d’humour du cinéaste, ce qui ne l’empêche en rien de conclure à la banalité de son livre.

Voici le lien pour la critique du Post, ici.

En cliquant ici, vous accédez à celle du Times.