On est à la recherche des héros du jour

La crise sanitaire nous a tous obligés à nous adapter à un nouveau mode de vie très rapidement.

Et en cette période difficile, ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon et à nous permettre de continuer d'avancer: infirmières, concierges, caissières, camionneurs, médecins, parents à la maison, enseignants à distance, etc. Pensons à eux!

Nos collègues du Sac de chips ont décidé de dire merci à un héros ou une héroïne tous les jours. Vous connaissez quelqu’un à remercier publiquement en ces temps de crise? C’est le moment de le faire!

Envoyez-nous une photo de votre héros/héroïne, son nom et quelques lignes qui expliquent pourquoi le Québec être reconnaissant. Vous pouvez le faire par la messagerie de la page Facebook du Sac de chips, ou à l’adresse suivante: lesacdechips@quebecormedia.com

Chaque soir, à 19h, rendez-vous sur la page Facebook du Sac de chips pour découvrir le héros du jour.

Voici d’ailleurs notre plus récente héroïne:

On attend vos messages avec plaisir.