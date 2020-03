Avez vous tous les aliments nécessaires à la maison ?

Offert par

Savoir bien conserver les aliments permet de faire des économies et de diminuer le gaspillage. Il en va de même pour l’organisation du garde-manger, du congélateur et du réfrigérateur qui permet de mieux planifier les repas.

Pour y arriver, voici un petit guide des essentiels à se procurer dans votre épicerie en ligne IGA ainsi que quelques astuces pour bien conserver les produits frais.



QUELS ALIMENTS FRAIS PRIVILÉGIER ? COMMENT BIEN LES CONSERVER ?

Fruits et légumes | Les pommes, les ananas, les melons et les agrumes sont des fruits qui se conservent longtemps. Du côté des légumes, optez pour les légumes racines qui ont une bonne durée de vie comme les betteraves, rutabagas, pommes de terre, panais, courges, patates douces et carottes. Une fois assaisonnés puis passés sous le gril, ils sublimeront vos salades.

Doit-on mettre les fruits et légumes au frais? Les agrumes, les tomates et les avocats par exemple seront bien sur le comptoir de la cuisine. Même conseil pour les oignons, l’ail et les pommes de terre qui se conservent mieux dans un endroit sec, aéré et à l’abri de la lumière.

Finalement, pour les aliments plus délicats comme les laitues, mettez-les dans le bac à légumes du réfrigérateur, loin des autres fruits qui pourraient accélérer leur mûrissement. Pour profiter de vos fines herbes plus longtemps, enveloppez-les dans un linge propre et humide, puis placez-les dans un sac de plastique.



Viandes et poissons | Lors de vos achats en ligne ou à l’épicerie, préférez les rôtis et les steaks qui se conservent de 3 à 5 jours. Un jambon entier est aussi une option pratique, car il se conserve jusqu’à 10 jours. La viande hachée et les saucisses quant à elles doivent être consommées entre 1 et 2 jours.

Privilégiez les poissons blancs maigres comme la sole qui se conservent de 2 à 3 jours. Les fruits de mer et le saumon frais sont seulement comestibles de 1 à 2 jours, tandis que le saumon fumé se garde de 3 à 4 jours au frigo.

Lorsque vient le temps de ranger vos emplettes dans le réfrigérateur, placez toujours les viandes et les poissons sur la tablette du centre, car il s’agit de la section la plus fraîche.



LE FRIGO PASSE-PARTOUT

Avec cette liste d’aliments polyvalents, nourrissants et économiques, vous aurez tout le nécessaire pour improviser un repas en deux temps trois mouvements !

Le fromage. Privilégiez les fromages d’ici pour encourager les producteurs locaux tout en faisant de belles découvertes.

Le yogourt. Un ingrédient aux multiples bienfaits santé qui s'intègre dans plusieurs recettes.

Les œufs. Parfaits pour tous les repas, du déjeuner au souper.

Les charcuteries. Les charcuteries se conservent longtemps et sont pratiques. Optez pour des produits de qualité, artisanaux et locaux comme les saucissons secs des charcutiers Pork Shop .

Le tofu. Composé principalement de soya, le tofu est riche en protéines et constitue une alternative à la viande. Alors que le tofu soyeux est idéal pour les desserts, le tofu ferme s'apprête dans toutes sortes de recettes.

Les repas prêts-à-manger. Les plats préparés offrent plusieurs options intéressantes: les repas familiaux C'est prêt !, les mets cuisinés Kamloop , les repas frais de La Cuisine de Jean-Philippe , du Commensal et de Bravodeli .

Les produits sous vide. Côtes levées du Bâton Rouge, effiloché de porc F. Ménard, viande fumée Schwartz's : ces aliments sous vide se conservent longtemps et peuvent vous dépanner en tout temps!

LE CONGÉLATEUR À LA RESCOUSSE

Avec ces produits dans votre congélateur, vous aurez l’essentiel pour préparer tous les repas de la journée!

Des pâtes à tarte. Improvisez une quiche « vide frigo » en un temps éclair : des œufs, du lait, quelques restes de charcuteries, fromages et légumes!

Les fruits congelés. Parfaits pour les muffins, desserts et smoothies, dans un yogourt ou un gruau.

De la viande hachée. Le veau, bœuf ou porc haché constituent une merveilleuse base pour faire des boulettes, un pâté chinois ou tout autre plat réconfortant!

Des fruits de mer. Envie d'un tartare? Songez aux produits surgelés de Sushi à la maison , aux cubes de thon Yuzu ou aux produits locaux Fruits de mer du Québec !

Une variété de pains. Faites des réserves de différentes sortes de pains: bagels, tortillas ou pains pitas accompagnent bien une soupe ou une salade.

Des croissants et chocolatines congelés. Égayez l'heure du déjeuner grâce aux pains au chocolat et aux croissants purs beurre proposés par Cool&Simple.



LES BASES DU GARDE-MANGER

Voici quelques bases qui permettent de cuisiner des repas équilibrés à tout moment.