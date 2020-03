Pause dans la construction de l’aréna des Islanders de New York

La construction du Belmont Park Arena, le nouvel amphithéâtre des Islanders de New York, a dû être arrêtée en raison de la pandémie de la COVID-19.

En raison de la décision du gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo d’arrêter tous les travaux de construction non-essentiels, le chantier de Belmont Park a dû être abandonné momentanément, a confirmé l’équipe vendredi soir.

La nouvelle maison des «Isles», située à Elmont dans le comté de Nassau, devait à la base être complétée à temps pour le début de la saison 2021-2022.

«Nous appuyons les efforts du gouverneur Cuomo pour éliminer le virus de la COVID-19, a déclaré le président et directeur général Lou Lamoriello dans un communiqué. Il a été une personne importante derrière la construction du Belmont Park Arena.»

«La progression des travaux depuis la première pelletée de terre a été incroyable et il faut donner le crédit aux travailleurs de la construction qui ont été là chaque jour. Ces travailleurs font partie de notre communauté et nous aimons les savoir en sécurité et en santé.»

Depuis le début de la saison 2018-2019, les Islanders disputaient leurs rencontres à la maison tantôt au Nassau Coliseum, tantôt au Barclays Center.