Photos souvenirs: André-Philippe Gagnon

Grand succès

Photo d'archives

En 1986, alors qu’il connaissait un énorme succès avec son premier grand spectacle, André-Philippe, âgé de 22 ans, était élu par le public Personnalité masculine de l’année, lors du gala Métrostar. C’était il y a 35 ans et l’humoriste réinventait alors l’art de l’imitation. À l’époque, il avait vendu plus de 21 000 billets de son spectacle à Montréal en un jour seulement.

Renommée internationale

Photo d'archives

Avec Michel Drucker­­­ en 1985, lors d’un gala Juste pour rire. La renommée d’André-­Philippe, célèbre grâce à son imitation des 18 chanteurs originaux du succès planétaire We are the world, de Michael­­­ Jackson et Lionel Richie, avait franchi l’océan. L’humoriste avait d’ailleurs participé à Champs-Élysées, la populaire émission de Michel Drucker en France, en direct devant des millions de téléspectateurs.

Mille voix

Photo d'archives

Une des célèbres imitations d’André-­Philippe Gagnon que les Québécois savourent­­­ depuis le début de sa carrière (photo), celle du joueur de hockey Mike Bossy. Aujourd’hui, après avoir performé à Las Vegas durant près d’une décennie, fait les premières parties de Céline Dion à l’occasion de deux tournées mondiales et vendu plus d’un million de billets de spectacles, il est L’homme aux mille voix.

Jeune animateur

Photo d'archives

Il y a 33 ans, lors du Gala de l’ADISQ, en 1987, l’humoriste, qui animait la soirée, s’était permis d’imiter Patrick Norman, qui recevait ce soir-là le prestigieux prix de l’Interprète masculin de l’année grâce au succès de Quand on est en amour. Malgré l’assurance qu’il dégageait, André-Philippe­­­ n’avait pas encore 25 ans. Son talent et son charisme l’avaient très vite propulsé au firmament des étoiles.

Le plus populaire

Photo d'archives

En début de carrière, au micro de la station radio CJMS. Véritable phénomène, le jeune homme natif du quartier Loretteville, dans la ville de Québec, était devenu l’imitateur le plus recher­ché du globe, ayant participé aux émissions télé des grandes villes du monde, y compris, aux États-Unis, la célèbre émission The Tonight Show, de Johnny Carson.

► André-Philippe Gagnon revient en spectacle au Québec après des années à jouer à l’étranger. Il sera les 12, 13, 14 novembre prochain au Théâtre St-Denis. La tournée débutera en juillet à Québec et se poursuivra jusqu’en 2022, d’un océan à l’autre. Pour toutes les dates, voir andrephilippegagnon.com.

► Ce nouveau spectacle intitulé Je suis André-Philippe Gagnon est un savant mélange des classiques de son formidable répertoire de voix et de nouveaux numéros. Le fil conducteur est l’humour, mais aussi la musique. Il sera accompagné d’un orchestre de cinq musiciens et un immense écran projettera des séquences de films qui lui permettront notamment de faire des duos. Pour toutes les dates, voir andrephilippegagnon.com.

► En parallèle avec ses tournées, André-Philippe se produit dans le cadre de grands congrès et autres événements prestigieux aux quatre coins du globe.

► L’imitateur est père de deux enfants d’âge adulte.