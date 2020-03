Pour manger, s’amuser et se meubler ce week-end

Le premier ministre François Legault a incité tous les Québécois à acheter localement et en ligne pour contrer les impacts de la COVID-19. Dans cette chronique, qui durera tout le temps que la crise durera, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Jouer en ligne

Pour aider les familles à passer à travers le confinement, Randolph Pubs Ludiques offre un grand choix de jeux de société sur sa boutique en ligne. La livraison est gratuite avec tout achat de 50 $ et plus, et peut être effectuée dans un délai de 24 à 48 heures. L’éditeur de jeux organise également des quiz en Facebook Live, les mardis et les jeudis, animés par le comédien et cofondateur de Randolph, Normand D’Amour. À 15 h 30, pour les familles, et à 19 h 30, pour les adultes. « Il y a eu près de 5000 participants à notre quiz pour adultes jeudi dernier », précise la porte-parole Gwenaëlle Salaun.

www.randolph.ca

Forfaits pour les terrains de golf

Les salons ExpoGolf ayant été annulés à la grandeur du Québec, les organisateurs ont décidé de poursuivre leurs activités en ligne. Mais il faut faire vite ! Les golfeurs et golfeuses ont jusqu’au mercredi 1er avril pour se procurer les forfaits offerts par les terrains de golf.

Les aubaines sont au rendez-vous comme chaque année, certains terrains ont même bonifié leur offre pour attirer les acheteurs. Il n’y aura pas de date d’expiration pour les droits de jeu, les achats ne seront donc pas perdus. « Parce que tôt ou tard, les terrains rouvriront. Il y aura du golf, on ne sait juste pas quand », assure Alain Duhamel, d’ExpoGolf.

golfexpos.ca/fr

Vente de meubles en ligne

Avec la fermeture temporaire de son magasin de Saint-Léonard, Meubles Méga Super Prix poursuit ses ventes en ligne. Les activités de livraison sont maintenues et les livreurs prennent les mesures sanitaires nécessaires. « La marchandise est déposée à la porte du client pour éviter le plus possible les contacts », explique David Cinelli, propriétaire. Les appels de service sont toutefois reportés jusqu’en mai pour le moment.

www.megameubles.ca

Poulet portugais

La pandémie fait mal aux restaurants, et Piri Piri Rôtisserie portugaise n’y échappe pas, son chiffre d’affaires ayant fondu de 60 % ces dernières semaines. Toutefois, quatre de ses cinq succursales restent ouvertes pour les commandes à emporter et la livraison. Seule celle de la rue Saint-Denis à Montréal ne peut offrir ce service. Piri Piri a fait appel à des livreurs supplémentaires pour compléter son équipe de livraison et répondre à la demande. Les mesures de protection et d’assainissement nécessaires ont été prises, assure M. Charles. Il est aussi possible de commander par le biais d’Uber Eats.

www.piripiri.ca

Vous avez un produit ou un service local québécois ?

L’achat local est devenu une priorité pour assurer la survie de nos entreprises d’ici en raison de la crise de la COVID-19.

Par courriel : achatlocal@quebecormedia.com