Quel gros problème que la jalousie!

Je viens de lire votre rubrique dans le journal et dans laquelle un homme tente de vous convaincre « qu’un homme c’est pas comme une femme », ajoutant au passage que les hommes allaient certainement apprécier les commentaires qu’il destine prioritairement aux femmes.

J’ai vraiment aimé la réponse que vous lui avez donnée. Vous m’avez, par vos propos, confirmé que la jalousie amoureuse est loin d’être normale, ce dont il tentait d’ailleurs de vous convaincre. Vous ajoutez de plus qu’elle est avant tout un problème de confiance en soi-même de la part de la personne jalouse.

Cela, alors que Charles P., le signataire, affirmait sans retenue qu’il était juste normal qu’un homme amoureux de sa blonde éprouve de la jalousie quand il se rend compte que d’autres hommes tournent autour de celle qu’il a choisie pour être la mère de ses enfants. Que c’est normal qu’il réagisse avec agressivité avec elle pour lui faire entendre raison. Il allait même jusqu’à affirmer que cette jalousie était saine, et que le réflexe habituel de l’homme était de chasser les rodeurs pour s’assurer de la fidélité de sa femme.

J’ai personnellement dû mettre fin à une relation amoureuse de presque quatre ans avec une femme que j’aimais vraiment, et que j’aime encore, je dois l’avouer. Ça m’a pris tout ce temps avec l’aide d’un psychologue, de ma famille, de mes amis, et beaucoup, beaucoup de lectures sur le sujet, pour comprendre que cette personne avait un énorme problème de confiance en elle-même qui se concentrait dans une jalousie possessive extrême.

Ce monsieur illustre fort bien le problème par ses propos : la faute est toujours celle de l’autre, et la liste des excuses utilisée pour se justifier de la jalousie est sans fin.

Au début de notre relation, je me posais beaucoup de questions sur ma façon d’aimer, d’agir en public ou avec mes amies, parce que tout était sujet à dispute entre nous. Plus la relation évoluait et plus j’essayais de changer pour satisfaire à ses demandes. Mais plus je changeais, plus elle augmentait ses demandes. C’était sans fin.

Et après un certain temps, les accusations deviennent tellement nombreuses et énormes, que c’est comme une descente aux enfers. Tu perds tes repères, tu n’as plus aucune joie de vivre, tes amis(es), ta famille, tout devient objet de jalousie de sa part. Je m’arrête ici, car je risquerais de devenir intarissable sur le sujet.

Je vais me limiter à mon but premier, qui était de simplement vous remercier pour la réponse donnée à ce Charles P., laquelle m’a démontré et confirmé toutes les lectures que j’ai faites sur le sujet qui se résument par : Un gros problème de manque de confiance en soi.

Stéphane

Je conçois facilement le marasme dans lequel vous avez vécu et la difficulté de vous en sortir, quand on sait à quel point une personne jalouse peut développer de l’habileté à culpabiliser l’autre en lui rejetant toute la faute. Tout cela dans l’unique but de s’approprier sa personne pour en faire un prolongement de soi-même. L’autre devient un bien qui ne peut être partagé parce qu’il vient remplir un vide laissé, bien souvent depuis l’enfance, par un manque d’estime de soi, qui débouche sur une incapacité chronique à s’apprécier tel qu’on est, ainsi qu’une volonté de se servir de l’autre pour se valoriser, parce qu’on se croit sans valeur et sans intérêt.

Le plus terrible dans l’affaire, c’est que tout le monde souffre dans une relation ancrée dans l’insécurité d’un des protagonistes. La personne victime de la jalousie, tout autant que celle qui est contrôlée par la jalousie. Sa peur de perdre l’autre est viscérale au point d’en perdre toute logique. Il faut se rappeler que pour avoir confiance en l’autre, il faut d’abord avoir confiance en soi, et que pour rebâtir une confiance en soi chez un adulte, ça suppose une sérieuse thérapie.