Sébastien Benoît va s’ennuyer de La Voix

S’il y a une personne qui ne manquera absolument pas la dernière émission La Voix ce dimanche soir, c’est bien Sébastien Benoît. L’animateur confiné avec sa conjointe et leur garçon de sept ans en ont fait un rendez-vous presque religieux tous les dimanches soir.

Et la petite famille sera devant son téléviseur ce dimanche soir pour voir la troisième étape des duels avant l’arrêt de l’émission en raison de la COVID-19.

« Je n’ai pas manqué une seule émission de La Voix en huit ans ! dit-il. On est des fans de musique et on aime voir des gens qui tentent de réaliser leur rêve. On aime les coachs. L’addition de Cœur de pirate est rafraîchissante. On la sent impliquée au max. [...] Et tout de suite après La Voix ce dimanche soir, on pourra me voir dans La vraie nature ! »

Son autre coup de cœur télévisuel du moment est la série de François Létourneau, C’est pour ça que je t’aime, disponible sur l’Extra d’ICI Tou.tv « J’adore les comédiens. Je trouve ça déroutant, amusant et surprenant. »

Ces prochaines semaines, Sébastien Benoît prévoit aussi regarder les émissions Léo et M’entends-tu.

École à la maison

Musicalement, l’animateur souhaite découvrir le tout nouvel album de Louis-Jean Cormier, Quand la nuit tombe. « Sans ça, notre gars est adepte de Loud et Koriass. Ça rap dans la maison ! »

Grand amateur d’Elton John, Sébastien est actuellement en train de parcourir l’autobiographie du chanteur britannique, Me : Elton John, sortie l’automne dernier.

L’animateur compte aussi bien profiter du confinement pour faire découvrir à son fils les neuf films de Star Wars.

Sébastien Benoît ne passe toutefois pas tout son temps à la maison en ce moment.

Il continue de se rendre à Laval pour animer l’émission Le Retour de Mitsou & Sébastien, tous les après-midi, du lundi au jeudi.

« Je fais l’école à la maison avec mon garçon le matin, indique-t-il. Sinon, on joue aussi les trois à UNO, Skip-Bo et Clue. Et on a un gros tournoi de hockey dans le sous-sol ! »