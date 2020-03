Sept séries policières à consommer sans modération

Vous raffolez d’enquêtes à glacer le sang, de personnages au passé trouble et de scènes sous haute tension? Le petit écran québécois nous a donné d’excellentes séries policières ces dernières années, que vous n’avez peut-être pas eu le temps d’écouter. Voici sept d’entre elles qui sont difficiles à ne pas consommer d’une traite. On vous aura prévenu.

1. Faits divers

Photo courtoisie

Le mélange de drame et d’humour décalé fait la signature de Faits divers, série où s’empilent les dossiers de meurtres à élucider sur le bureau de la chef enquêtrice Constance Forest (Isabelle Blais). Une série qui a fait naître de savoureux personnages secondaires, comme ceux interprétés par Guy Nadon, en père alcoolique, et Luc Senay en propriétaire de camping nudiste. Les deux premières saisons sont disponibles sur l’Extra d’ICI Tou.tv, et la troisième gratuitement.

2. Blue Moon

Photo courtoisie

Pourquoi ne pas se replonger dans les histoires troubles de la militaire Justine Laurier, revenue de mission pour reprendre les rênes de la compagnie de son père décédé? Elle trouvera sur son chemin le manipulateur et dangereux Milan (Éric Bruneau), mais pourra toujours compter sur son précieux allié, Bob (Patrice Godin). Les intrigues intelligemment ficelées sont signées Luc Dionne, auteur de District 31. Patrice Godin, Alexandre Landry, Charlotte Aubin et Caroline Davhernas sont aussi de la partie. Si vous ne l’avez pas vu, c’est de la dynamite. Les trois saisons sont disponibles sur Club illico.

3. Victor Lessard

Photo courtoisie

C’est un peu plus sanglant, mais tout aussi «addictif». De l’adaptation des polars de Martin Michaud résulte une série sous haute tension où meurtres crapuleux et magouilles des hauts gradés de la police sont au menu. La colorée Jacinthe Taillon (Julie Le Breton) forme un duo à toute épreuve avec l’enquêteur Victor Lessard (Patrice Robitaille), qui de son côté, part en quête de la vérité sur son passé durant les trois saisons. Les trois saisons sont disponibles sur Club illico.

4. Cardinal

Photo courtoisie

Si vous êtes amateur de série policière, il faut vraiment rattraper Cardinal, un thriller franchement efficace tourné en Ontario et qui met en vedette Karine Vanasse. On vous prévient, elle mène des enquêtes de meurtres en série violents sous les traits de Lise Delorme, avec son collègue John (Billy Campbell). Bonne nouvelle : les quatre saisons sont disponibles sur la plateforme Crave, qui offre les 30 premiers jours gratuits à tous les nouveaux abonnés.

5. La faille

Photo courtoisie

Il s’agit de LA série policière de l’automne 2019. Tout est mystérieux dans La faille. Le fameux mur de Fermont, le passé de Céline (Isabel Richer) et sa fille Sophie (Maripier Morin), la gestion de la mine. Essayez de découvrir le responsable des meurtres, pour voir. Tournée dans les paysages hivernaux du nord du Québec, la réalisation est magnifique. Disponible sur Club illico.

6. Appelle-moi si tu meurs

Photo courtoisie

Il y a beaucoup de place pour l’humour dans cette série policière aussi loufoque que dramatique, où un policier de la SQ (Claude Legault) doit intervenir contre un membre de la mafia italienne (Denis Bernard), qui s’avère être un de ses bons amis. Les huit épisodes sont disponibles sur Club illico, et en diffusion sur addikTV les lundis à 22 h.

7. Cerebrum

Photo courtoisie

À la fois série policière et intense suspense psychologique, Cerebrum nous amène sur de nombreuses pistes pour découvrir qui a tué la psychiatre Anne Beaulieu (Évelyne de la Chenelière), qui ne s’est jamais présentée à un souper au restaurant avec son mari Henri Lacombe (Claude Legault). L’enquête de la détective Simone Vallier (Christine Beaulieu) nous accroche jusqu’au 10e épisode. Disponible sur ICI Tou.tv.