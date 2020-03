Vaccin pour la COVID-19: ne pas se faire de faux espoirs

Si plusieurs espèrent la découverte d’un vaccin pour endiguer la pandémie de COVID-19, les experts demeurent prudents.

«On sait que la meilleure méthode pour prévenir la maladie, c’est un vaccin. La fabrication d’un tel vaccin contre un virus peut prendre 8 mois, un an, un an et demi... On n’est pas encore rendus là», a tenu à rappeler le Dr Jean-Pierre Chiasson, omnipraticien, en entrevue à TVA Nouvelles samedi.

Depuis le début de la contagion à grande échelle, des chercheurs du monde entier travaillent à développer un tel vaccin qui pourrait immuniser la population à grande échelle et éviter la mort de milliers de personnes.

Néanmoins, le Dr Chiasson précise que d’autres méthodes pour lutter contre la pandémie pourraient voir le jour, comme des médicaments.

«Est-ce qu’il y aura éventuellement d’autres médicaments efficaces? Il n’y a rien de prouvé actuellement. Pour l’instant, on est dans des conjonctures théoriques», a-t-il nuancé.

En attendant, l’omnipraticien recommande de pratiquer la distanciation sociale, et de maintenir une bonne forme «physique», «mentale» et «émotionnelle».