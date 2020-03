COVID-19: les grands perdants de la LNH

Si jamais la pandémie de coronavirus vient à bout de la campagne 2019-2020 dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs joueurs et équipes auront des raisons de maugréer. En voici quelques-uns.

Bruins de Boston

Photo d'archives, AFP

Depuis le début de la présente campagne, les Bruins dominent. Avant l’arrêt des activités dans le circuit Bettman, la formation du Massachusetts trônait au sommet du classement général avec 100 points, et ce, en vertu d’une fiche de 44-14-12. Les «Oursons» détenaient une avance de six points sur leurs plus proches poursuivants, les Blues de St. Louis. Les Bruins sont une puissance de la LNH depuis quelques années déjà, eux qui ont notamment atteint la finale de la Coupe Stanley la saison dernière.

Boston mise cependant sur une équipe vieillissante dont les joueurs-clés ne sont plus de petites jeunesses. Patrice Bergeron (34 ans), David Krejci (34 ans) Brad Marchand (31 ans) et Zdeno Chara (42 ans) ne seront peut-être pas en mesure d’avoir le même impact sur les patinoires à la reprise des hostilités.

Alexander Ovechkin

Photo d'archives, AFP

Plus que jamais en 2019-2020, la possibilité que l’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin batte le record du plus grand nombre de buts marqués de l’histoire de la LNH a été évoquée. La marque appartient au légendaire Wayne Gretzky, qui a enfilé l’aiguille à 894 reprises. «Ovi» revendique 706 réussites jusqu’ici.

Cette saison, le «Tsar» a inscrit 48 buts et il lui restait 11 parties du calendrier régulier à disputer. Parions qu’il aurait pu ajouter une demi-douzaine de filets à son palmarès. À déjà 34 ans, l’étau se resserre sur le patineur russe.

Auston Matthews

Photo d'archives, Martin Chevalier

Avec 47 buts en 70 rencontres, le joueur de centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews était en voie de battre un record de concession pour le plus grand nombre de buts inscrits par un représentant de l’équipe de la Ville Reine en une seule saison. Le record est détenu par Rick Vaive, qui avait amassé 54 filets en 1981-1982.

«Pour être franc, je me sens mal pour lui, avait d’ailleurs indiqué Vaive au quotidien "Toronto Sun". Effectivement, je sais à quel point c’est difficile de réussir cela. Qui sait s’ils joueront tous ces matchs annulés ou qu’ils amorceront les séries sur-le-champ? Et ça, c’est s’ils recommencent à jouer tout simplement.»

Flyers de Philadelphie

Photo d'archives, AFP

Avant le début de la saison 2019-2020, les Flyers ont effectué un grand ménage chez les entraîneurs. Ils ont embauché Alain Vigneault comme entraîneur-chef, tandis que Michel Terrien et Mike Yeo ont été choisis pour être ses assistants.

Ce changement important a porté fruit et dans la deuxième moitié de la saison, les Flyers formaient l’équipe de l’heure dans la LNH. Depuis le début de l’année 2020, la formation de la Pennsylvanie a remporté 19 de ses 29 sorties. Elle a également connu une excellente séquence de neuf victoires consécutives. Des moments de grâce comme celui-ci sont très rares dans le sport professionnel et il n’y a aucune garantie que les Flyers seront en mesure de reproduire ces succès.