COVID-19: malade, Jim Edmonds attend les résultats d’un test

L’ancien joueur des Cardinals de St. Louis Jim Edmonds souffre d’une pneumonie et attend les résultats d’un test de dépistage pour la COVID-19.

Celui qui occupe actuellement un emploi dans l’équipe de diffusion des matchs de baseball du réseau FOX Sports Midwest en a fait l’annonce sur son compte Instagram, samedi.

«J’essaie de me reposer et d’aller mieux. Je voulais simplement remercier tout le monde pour les souhaits. Mon téléphone n’a pas arrêté de sonner pour des messages textes et Instagram. Je suis à la maison, je me sens assez bien et je fais tout ce que je peux pour me reposer», a-t-il expliqué.

Edmonds, 49 ans, a porté les couleurs des Angels de Los Angeles, des Cardinals, des Padres de San Diego, des Cubs de Chicago, des Brewers de Milwaukee et des Reds de Cincinnati au cours de sa carrière de 17 saisons. Le voltigeur a remporté huit Gants d’or et a été invité quatre fois au match des étoiles du baseball majeur, tout en remportant la Série mondiale à St. Louis en 2006.