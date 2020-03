Habituellement peu considérés, les livreurs n’ont jamais été aussi importants que dans cette crise de la COVID-19 en apportant l’épicerie à tous ceux qui sont confinés chez eux. Et après une journée de livraisons pour une épicerie familiale, j’ai pu constater à quel point les gens leur sont reconnaissants.

Dès mon arrivée en matinée au Marché Esposito, dans l’arrondissement Saint-Laurent, les commandes s’empilaient. Après m’être fait donner des gants et quelques consignes pour ne pas mêler les commandes, me voilà en train d’empiler les boîtes d’épicerie dans ma voiture.

Mis à part quelques exceptions, j’ai pu sentir toute la gratitude des gens de pouvoir se faire livrer ainsi leur épicerie. J’ai aussi constaté leur nervosité face à la pandémie, avec, entre autres, le port de gants, généralisé pour payer la facture.

« Ce n’est pas une job facile », m’avait prévenu un livreur. À en croire mes courbatures le lendemain, il a avait raison !

Enfin apprécié

La majorité des clients ont démontré une tonne de gratitude, encore plus que le poids de toutes les conserves et boissons que je devais soulever à bout de bras.

« Faites attention à vous », sont les mots les plus entendus au cours de cette journée. Vraiment, les gens étaient reconnaissants et avaient des mots gentils, me remerciant de me mettre à risque d’attraper la COVID-19 pour leur apporter leur épicerie.

Sur le pas de la porte

Photo Chantal Poirier

Beaucoup de clients s’assuraient de respecter la distanciation sociale. Dans plusieurs cas, je laissais les commandes sur le perron de leur porte, sans m’approcher d’eux.

La plupart mettaient des gants avant de payer et dans un cas, la transaction s’est faite à bout de bras, au travers de la porte entrouverte, si bien que je n’ai jamais vu le visage de la dame, seulement sa main.

« S’il vous plaît, ne vous approchez pas, on ne veut pas prendre de risques », m’ont d’ailleurs gentiment dit plusieurs clients.

Job en demande

Avant la pandémie, Emmanuel Blanchette, proprio d’une entreprise de livraison, dit qu’il avait du mal à recruter des livreurs. Depuis deux semaines, avec les mises à pied massives au Québec, il reçoit maintenant deux ou trois demandes d’emploi par jour. Il prévient que le travail est exigeant, puisqu’il nécessite de la force pour soulever les boîtes et de la concentration sur la route. Sans compter que les contacts répétés avec les clients mettent les livreurs à risque de contracter la COVID-19.

Des impatients

Si la grande majorité des clients étaient reconnaissants, certains ont quand même trouvé moyen de se plaindre. Une dame m’a reproché d’avoir trop traîné. Entre le moment de sa commande et la livraison, il s’était écoulé... une heure.

Un couple, de son côté, avait préféré aller se promener plutôt que d’attendre la commande. J’ai finalement attendu un bon quart d’heure avant qu’ils soient de retour. Un simple merci, et bonsoir, je suis parti.

De l’argent désinfecté

Photo Chantal Poirier

Une aînée, visiblement reconnaissante, m’a accueilli presque en héros. Son sourire et sa gentillesse faisaient plaisir à voir, même si c’en était presque gênant.

« Merci d’être là, que Dieu vous bénisse ! m’a-t-elle lancé. Surtout, faites attention à vous, restez en santé ! »

La dame m’a tendu à bout de bras un pourboire de 5 $, tout en m’assurant qu’elle s’était lavé les mains et que le billet avait même été désinfecté.

Un autre client a mis l’argent dans un sac de plastique pour éviter de le contaminer.

Les pourboires recueillis ont été remis aux employés de l’épicerie, pour les remercier de leur travail peu reconnu, mais si essentiel.