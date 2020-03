J.-P. Côté garde les joueurs du Lightning alertes

L’interruption de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey n’empêche pas Jean-Philippe Côté de veiller aux bons soins des joueurs de l’organisation du Lightning de Tampa Bay tout en étant éloigné d’eux.

Même si elles ne savent pas à quel moment elles pourront recommencer leurs activités, les équipes de sport professionnel doivent s’assurer que leurs athlètes soient prêts à reprendre leur boulot rapidement quand la crise sera chose du passé. Le Lightning était deuxième de l’Association de l’Est, en date du 11 mars.

Directeur du développement chez le Lightning, Côté joue au professeur à distance avec les joueurs de l’équipe ainsi qu’avec ceux du club-école de Syracuse. En isolement à Stoneham depuis son retour du New Jersey, son lieu de résidence aux États-Unis, il y a quelques jours, son temps est consacré aux devoirs de ses hockeyeurs et à son fils de 5 ans.

« Je suis en contact avec des joueurs et j’essaie de les garder en vie un peu au niveau du hockey et de leur cerveau. Je les relance avec des clips (vidéos) pour qu’ils puissent s’améliorer. J’ai du temps en masse pour m’occuper de mes joueurs ! » a-t-il lancé en riant en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Puisque Côté se rend régulièrement à Syracuse en temps normal pour épier les espoirs du Lightning évoluant dans la Ligue américaine, le Québécois estime qu’il était crucial que « ces gars ne soient pas laissés à eux-mêmes ». Il travaille également avec les joueurs provenant des rangs juniors.

« Avec l’équipe de développement avec qui je travaille, je mets sur pied des chats pour échanger de l’information sur le plan psychologique et physique. Pour l’instant, c’est tout ce qu’on peut faire. De plus, pour les gars qui vont se faire repêcher, s’il n’y a pas de camp de développement (prévu à la fin juin ou au début juillet), il va leur manquer l’aspect “c’est quoi être un professionnel’’.

« De plus, si on avait des doutes sur la maturité de certains [joueurs], on va voir si on a raison ou pas dans certains cas. Les têtes dirigeantes et moi serons assez ouverts et intelligents pour prendre ça [la pause causée par la pandémie] en considération », a expliqué l’ancien défenseur qui a participé à huit parties dans l’uniforme du Canadien en 2005-2006.

Un flou

Côté, qui en est à ses premiers pas à la tête du développement du club floridien après avoir travaillé l’an passé comme recruteur professionnel pour le compte des Sharks de San Jose, se trouvait à Syracuse quand la LNH a annoncé que son calendrier était interrompu jusqu’à nouvel ordre.

« Dans notre tête, les gars restaient en ville et il y aurait un petit camp de 2 semaines par la suite. On ne savait pas trop où ça s’en allait [...] Julien [Brisebois, le directeur général] nous fait parvenir les communications de la Ligue et il y a de l’optimisme en les lisant, mais il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et ça ne passera pas par-dessus la sécurité des joueurs et des fans », a raconté l’homme de hockey.

Des fins inachevées

Ayant lui-même vécu le parcours typique du hockeyeur, Côté a une pensée pour les joueurs d’âge junior et ceux des rangs universitaires qui ont vécu leurs derniers moments sans le savoir à cause de la pandémie.

« Il y a tellement de joueurs qui poussaient pour avoir une bonne fin de carrière. Même chose pour les seniors aux collèges. Ils n’auront jamais la chance d’aller au bout de leur rêve. Je trouve ça triste. »

Côté attendait d’ailleurs avec impatience le début des séries au hockey junior pour voir à l’œuvre l’attaquant Gabriel Fortier, qui a été sélectionné en deuxième ronde par le Lightning en 2018. Âgé de 19 ans, Fortier avait été acquis par les Wildcats de Moncton pour les aider dans leur quête de la coupe Memorial.