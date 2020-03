LeBron James a sauvé la vie de Carmelo Anthony

Il semble que LeBron James ne réalise pas seulement des exploits sur les terrains de basketball.

La super vedette des Lakers de Los Angeles et de la NBA a même déjà sauvé la vie de son ami et rival sur les courts de basketball Carmelo Anthony.

C’est le représentant des Trail Blazers de Portland qui a raconté cette histoire dans le cadre d’une diffusion en direct sur son compte Instagram de Dwyane Wade.

En 2015, Anthony, James et Wade étaient en vacance ensemble aux Bahamas et les athlètes avaient fait une sortie en mer. Le premier a décidé de se mettre à l’eau pour observer les barracudas, mais le courant l’a fortement éloigné de l’embarcation.

«C’était venteux et une multitude de choses désagréables me passait par la tête, a raconté Anthony. J’ai regardé en direction du bateau et j’ai vu LeBron se lancer à l’eau. [...] Il m’a ramené à bord avec un seul bras. Il nageait avec un seul bras et me traînait avec l’autre.»

«"Yo", Bron, j’apprécie vraiment, a dit celui qui est passé proche de la noyade. Tu as sauvé ma vie ce jour-là. Les petits flotteurs ne fonctionnaient pas pour moi!»