LNH: le «Hamburglar» se souvient

Pendant que la Ligue nationale de hockey (LNH) est paralysée par la pandémie de coronavirus, les Sénateurs d’Ottawa ont demandé à leurs partisans, sur Twitter, de se remémorer de leur incroyable épopée de la saison 2014-2015. Or, le gardien Andrew Hammond a décidé de participer à la conversation.

Celui-ci a été l’acteur principal d’une remontée spectaculaire au classement et d’une participation aux séries éliminatoires. À l’époque, les «Sens» avaient maintenu un dossier de 21-3-3 à leurs 27 dernières parties de la campagne pour ainsi s'emparer d’une des dernières places donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est.

Avec les blessures des gardiens Graig Anderson et Robin Lehner, Hammond avait été spectaculaire, lui qui avait maintenu une fiche de 20-1-2, une moyenne de buts alloués de 1,79 et un taux d’efficacité de ,941. Ces performances ont surpris l’entièreté de la LNH, puisqu’il détenait un dossier de 7-13-2, une moyenne de 3,51 et un taux de ,898 dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec les Senators de Binghamton.

Sur Twitter, celui qui a hérité du surnom «Hamburglar» a notamment rappelé ses victoires contre le Canadien de Montréal, les Bruins de Boston et les Penguins de Pittsburgh.

«C’était mon premier match contre [Sidney] Crosby et il a marqué après seulement 10 secondes, a écrit le gardien sur son réseau social. J’ai été en mesure de confirmer qu’il était très bon.»

Un souvenir précis

Si le talent du célèbre numéro 87 l’a marqué, Hammond a toutefois un autre souvenir qui lui est cher de cette épopée.

«Tous les matchs ont leur propre histoire et il est difficile d’en choisir juste un, a-t-il dit au quotidien "Ottawa Sun". Comment nous sommes revenus et avons gagné des matchs, ce sont toutes des histoires différentes. L’une des parties qui a été spéciale pour moi, c’était une victoire contre les Rangers au Madison Square Garden. C’est la seule équipe qui m’a battu [à Ottawa] et j’avais été retiré de la rencontre. Nous les avions ensuite vaincus et j’avais obtenu un blanchissage. Je me suis en quelque sorte racheté.»

Souvenirs

Depuis ces moments héroïques avec les Sénateurs, Hammond n’a pas été en mesure de refaire sa place dans le circuit Bettman, lui qui, cette saison, évoluait avec le club-école des Sabres de Buffalo dans la LAH, les Americans de Rochester.

«Je ne recherche pas de vieilles feuilles de match ou quelque chose comme ça», a assuré l’athlète de 32 ans en précisant qu’il n’était pas un nostalgique.

Hammond avoue cependant que lui et son coéquipier des Americans Curtis Lazar se remémorent parfois de leur fabuleuse séquence, eux qui étaient ensemble chez les «Sens» en 2014-2015.

«Nous en parlons parfois de temps en temps. Tous les deux, nous sommes un peu dans la même situation [il essaient de revenir dans la LNH à temps plein] et nous y repensons tous les deux avec affection, mais je ne suis pas absorbé par ça ou quoi que ce soit», a conclu Hammond.