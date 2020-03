Marie-Gold: aller de l’avant

« La seule règle d’or, c’est qu’il n’y a pas de règle d’or », chante Marie-Gold en ouverture de son premier album complet, Règle d’or. Pour la jeune rappeuse montréalaise de 27 ans, le plus important est de savoir créer ses propres codes.

Photo courtoisie

Marie-Gold, Chloé Pilon-Vaillancourt de son vrai nom, ne pensait pas lancer son premier album en pleine pandémie mondiale. Mais après s’être demandé si le moment de la sortie était approprié, elle a choisi de ne pas changer ses plans.

« En général, c’est un motto [une devise] que j’essaie d’avoir : aller de l’avant. Il faut que la vie continue, que l’art continue de se partager, de sortir. Et en ce moment, à la limite, les gens consomment énormément de culture en ligne ! »

Un peu plus d’un an après une participation décevante aux Francouvertes [« ç’a été une bonne claque dans la face parce que le show n’était pas extraordinaire pour moi »], Marie-Gold s’est retroussé les manches et a travaillé avec des réalisateurs parisiens, belges et québécois pour son premier effort complet.

Rester active

Même si tout est présentement arrêté à cause de la COVID-19, et que son spectacle-lancement a été annulé, Marie-Gold n’a pas l’intention de se tourner les pouces pour autant. Dans les prochaines semaines, elle prévoit sortir quelques vidéos.

« Je travaille aussi sur un mixtape en ce moment. Je veux créer des chemins, tracer un nouveau parcours. J’ai une équipe en France. Quand la vie va revenir à son cours, je ferai un spectacle de lancement. J’ai de la marchandise, on a un visuel qui s’en vient. On continue d’être actif. »

En 2020, est-ce encore difficile de faire sa place dans le monde du hip-hop lorsque l’on est une femme ? « Ce n’est pas facile de faire sa place dans tout le milieu médiatique, culturel, répond-elle. [...] Quand j’étais jeune, il n’y avait pas de modèles de rappeuses qui me parlaient. Mais je trouvais ça motivant parce que je me disais que je pouvais être ce modèle-là. »

♦ L’album de Marie-Gold, Règle d’or, est présentement sur le marché.