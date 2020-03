NFL: trois équipes qui pourraient surprendre dans la NFC

Déjà quelques jours après l’ouverture de la saison 2020 dans la NFL, plusieurs formations sont déjà en meilleure posture que la saison précédente.

Voici trois équipes de l’Association nationale qui pourraient surprendre cette année :

Cardinals de l’Arizona

Les Cardinals ont réalisé le plus gros coup d’éclat de l'année 2020 en mettant la main sur l’excellent receveur de passes DeAndre Hopkins. Ce dernier a obtenu plus 1100 verges de gains à ses trois dernières saisons et a franchi ce plateau cinq fois en sept campagnes.

En plus d’Hopkins, les «Cards» peuvent toujours compter sur le vétéran Larry Fitzgerald dont le temps ne semble pas affecter ses performances sur le terrain. Avec deux receveurs élites comme ceux-ci, le quart-arrière Kyler Murray aura des cibles de choix. Le pivot de deuxième année devrait d’ailleurs être meilleur que lors de sa première saison, lui qui sait désormais mieux lire les défensives de la NFL.

Bears de Chicago

Avant le début des hostilités en 2019, plusieurs experts voyaient les Bears dominer leur section, eux qui comptaient notamment sur une excellente défensive. L’attaque a cependant été erratique et la formation de l’Illinois a conclu sa saison avec une décevante fiche de 8-8. Il semble que le quart-arrière Mitchell Trubisky aura une nouvelle chance de démontrer qu’il est l’homme de la situation.

Toutefois, s’il n’y parvient pas, il y a Nick Foles, embauché récemment. Le héros des éliminatoires de 2017 a connu une décevante saison avec les Jaguars de Jacksonville en 2019 et tentera de revenir en force, si on lui en donne la chance. Parions qu’il pourrait même être derrière le centre dès la première semaine d’activités en septembre.

Giants de New York

Un peu comme chez les Cardinals, les Giants compteront sur un quart qui en sera à sa deuxième année dans la NFL avec Daniel Jones. Ce dernier a toutes les armes nécessaires pour faire des ravages, lui qui joue avec Saquon Bakley, Darius Stayton et Evan Engram.

Pour être compétitive, la formation de la Grosse Pomme devra peaufiner sa défense, ce qu’elle tentera assurément de faire au repêchage. Bref, il est difficile d’imaginer que les Giants n’amélioreront pas leur dossier de 4-12 de la dernière campagne.