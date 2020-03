Pensez-vous qu’elle m’aime encore?

Je traverse présentement un no man’s land dans ma vie amoureuse. Comme je vous lis régulièrement et que j’apprécie votre absence de parti pris quand il s’agit de relation de couple, j’ai pensé vous soumettre le dilemme dans lequel je me retrouve.

Je vis depuis quelques années avec la femme de mes rêves. Je suis profondément amoureux d’elle, mais en même temps de plus en plus malheureux, et voici pourquoi.

Il y a près d’un an et demi, j’ai eu un accident de travail qui m’empêche de continuer mon métier dans un domaine pointu de la construction et qui me confine à la maison. Je ne peux pas me plaindre sur le plan financier vu que mon dossier était indiscutable et a été traité rapidement et de façon satisfaisante.

Toujours est-il que depuis plusieurs mois, je me sens assez bien pour « tenir maison », un peu comme ma mère le faisait dans le temps. Je cuisine de plus en plus, je fais les courses, le ménage, etc. Autrement dit et à défaut de pouvoir reprendre mon travail, je tente de faire ma part dans la maison.

Mon malaise c’est que j’ai l’impression que ma femme, qui elle travaille à l’extérieur dans un job stressant, me trouve de moins en moins intéressant, puisque nos échanges se font de plus en plus rares. Elle répond maintenant à mes questions d’une manière que je sens évasive. Elle n’a plus le goût de sortir avec moi prétextant la fatigue, alors qu’elle accepte de plus en plus de faire des activités avec ses collègues de bureau, y compris en fin de semaine, ce qu’elle ne se permettait jamais avant. Évidemment, je n’y suis jamais invité et vous comprendrez que cela m’inquiète Vous avouerez qu’il y a de quoi se poser des grosses questions.Quand je lui en parle elle écarte mes peurs du revers de la main en me disant, que je m’inquiète pour rien, que j’invente tout cela, et qu’elle m’aime toujours autant qu’avant. Que me conseillez-vous de faire pour calmer mes inquiétudes ?

Un gars

Il y certainement lieu de se poser des questions. Sans vouloir être prophète de malheur, quand ce genre de lumière rouge s’allume dans un couple, mieux vaut faire face à la musique en confrontant l’autre, plutôt que de faire semblant d’accepter des réponses évasives qui n’ont souvent qu’un but, retarder l’échéance de l’aveu d’un éventuel désamour. Sans lui interdire toute sortie avec ses amies, vérifiez donc la réaction qu’elle aurait dans l’éventualité où vous décideriez de sortir avec vos chums de gars en fin de semaine, alors que vous êtes tous deux disponibles pour faire des activités ensemble ?