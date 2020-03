Quand la télévision fait du balado

Étant donné les mesures d’isolement présentement en place, les chances sont que vous passez un peu plus de temps devant la télévision qu’à l’habitude.

Après tout, il faut bien se changer les idées entre deux points de presse de nos gouvernements.

Malheureusement, la situation particulière dans laquelle nous vivons présentement veut aussi dire que nous n’avons pas la chance de discuter de ce que nous regardons.

Cela peut sembler anodin pour certains, mais parler avec nos amis et collègues du plus récent épisode d’une populaire émission ou de la nouvelle série à découvrir fait partie intégrante du plaisir de la télévision.

Parler des derniers rebondissements peut nous permettre de mieux comprendre l’épisode en question ou simplement mieux en profiter grâce aux différentes observations de nos interlocuteurs.

Pour pallier à ce manque de discussions télévisuelles, vous pouvez vous tourner vers plusieurs balados.

Discussions et histoires inédites

La majorité des balados portant sur la télévision peuvent être classés dans deux catégories : les balados d’analyses dans lesquels divers panélistes discutent d’une seule ou plusieurs séries, et les balados qui sont plutôt une extension d’une émission.

Dans le premier cas, l’idée est plutôt simple. Il s’agit de réunir des journalistes, des acteurs du milieu ou simplement des amateurs de télévision pour une discussion de fond qui très souvent, garde un ton très jovial.

Ces balados peuvent être très utiles pour les gens cherchant quoi regarder.

Pour ce qui est des balados liés spécifiquement à une émission, le format peut grandement varier.

Ce qui est certain, c'est que les plus intéressants permettent d’en savoir plus sur la production de la série en question en présentant les dessous de celles-ci.

Dans les deux cas, ces balados vous permettront de lâcher votre téléviseur un instant tout en continuant d’en apprendre un peu plus sur vos émissions préférées.

5 balados sur la télévision

Première ligne : chaque seconde compte – Le balado – QUB Radio

Ce tout nouveau balado vous fera découvrir le complexe travail des policiers et répartiteurs qui doivent répondre aux appels 911. À chaque épisode, divers intervenants de la centrale 911 de Laval analysent un appel, l’histoire derrière celui-ci et nous aide à mieux comprendre comment l’équipe peut aider ces personnes dans le besoin.

District 31 : tout le monde au poste – Ici Radio-Canada Première

L'animatrice Annie-Soleil Proteau s’entretient chaque semaine avec des véritables adeptes de District 31 et une personnalité connue pour discuter des plus récents rebondissements de la très populaire série policière. Parfait pour ceux qui voudraient revisiter des épisodes.

Pop Life – WAER

Le parfait balado pour les gens cherchant quoi regarder, Pop Life vous propose d’écouter deux excellents panélistes, Joe Lee et Bob Thompson, se prononcer sans prétention sur ce qui se fait de mieux en télévision américaine. Vous y retrouverez aussi des discussions à propos de certains évènements significatifs de l’industrie.

Appelle-moi si tu meurs – Le balado – QUB Radio

L’acteur Claude Legault nous expose les dessous de l’écriture de la série Appelle-moi si tu meurs avec l’aide de l’ex-lieutenant détective Antony Donaty. Plus qu’un simple retour sur l’émission, cette production nous plonge dans des enquêtes complexes aussi bien racontées en balado qu’à la télévision.

La Voix à l’aveugle - Saison 2 – QUB Radio

Le balado pour les gens qui n’ont jamais assez de l’émission La Voix et qui veulent passer plus de temps en compagnie de ses célèbres coachs. Vous y retrouverez des conversations avec Marc Durpé à propos de l’importance de bien s’entourer et avec Cœur de pirate sur son tout nouveau rôle à l’émission. *À noter, la suspension des enregistrements de l’émission causée par la crise de la COVID-19 pourrait affecter la sortie des épisodes de ce balado.