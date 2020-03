Quatre ports passent entre les mains de Québec

Les ports de Rimouski, de Matane, de Gaspé et de Gros-Cacouna deviendront propriété du gouvernement du Québec ce lundi, comme prévu.

Le transfert de propriété, du fédéral au provincial, était connu depuis près de deux ans, de même que la date du transfert, a rappelé le ministère des Transports dans un communiqué envoyé dimanche.

La gestion des quatre ports sera confiée à la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, une filiale de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, une société sous la responsabilité du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

«La reprise de ces ports dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie constitue une étape importante pour le développement maritime au Québec, a mentionné le ministère des Transports. En devenant propriétaire de ces installations, le gouvernement du Québec assurera leur pérennité et pourra développer une vision intégrée des activités maritimes sur le Saint-Laurent.»

L’entente entre les deux gouvernements prévoit notamment une compensation de 148,8 millions $ du fédéral pour l'entretien et les coûts futurs d'exploitation des quatre ports.