Un Canadien aurait péri dans un écrasement aux Philippines

MANILLE | Un Canadien aurait péri dans l'écrasement d'un appareil de Lionair à Manille, aux Philippines.

Au total, huit personnes – deux passagers et six membres d'équipage – auraient péri dans cet écrasement survenu dimanche soir, heure locale, ont indiqué les autorités de l'aéroport international de Manille aux médias locaux.

Selon le Philippines Star, qui se fit à une source non nommée, les deux passagers sont un Canadien et un Américain, tandis que les six membres d'équipage sont tous Philippins.

L'appareil, un Westwind II, avait décollé à destination de Tokyo, au Japon, à l'occasion d'un vol médical.

Ce type de jet d'affaires peut effectivement être configuré pour servir de transport médical.