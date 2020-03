Une fondue, un fort et des bottes de foin... arc-en-ciel!

Partout au Québec, des arcs-en-ciel font leur apparition et égaient la grisaille.

• À lire aussi: [EN DIRECT 29 MARS] Les derniers développements de la pandémie COVID-19

• À lire aussi: COVID-19 : déjà 21 des 24 mesures du plan d’urgence déployées au Québec

Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos plus belles et originales créations. En voici une sélection.

À L’Ancienne-Lorette, les enfants de Simon G. protègent leur quartier du coronavirus dans leur fort de neige multicolore.

Photo courtoisie

Si vous passez près de l’autoroute 10, gardez l’œil ouvert! Myriam E. M et Francis H. ont fait un gigantesque arc-en-ciel dans leur immeuble à Brossard.

Photo courtoisie

Jean-Thomas et sa famille, eux, pensent avoir fait le plus gros arc-en-ciel de leur quartier à Laval. «Quand ma soeur et mon père ont une idée, elle n’est jamais petite!», nous écrit-il.

Photo courtoisie

Une fondue pour se dire que «ça va bien aller», pourquoi pas? Harry B. et Jocelyn G. ont pu la déguster.

Photo courtoisie

Caroline M., elle, arbore un ruban arc-en-ciel qu’elle propose de porter pour soutenir infirmières, médecins et services d’urgence.

Photo courtoisie

Parions que la promenade d’Andréanne M. et de Malie n’est pas passée inaperçue!

Photo courtoisie

À Thetford Mines, il est possible d’admirer un arc-en-ciel en robes de bal, gracieuseté de la friperie Trouvailles du coin.

Photo courtoisie

Finalement, neuf bottes de foin ont été décorées d’un gigantesque arc-en-ciel, nous dit Lise B.

Photo courtoisie

N’hésitez pas à nous en partager d’autres en nous écrivant à cavabienaller@quebecormedia.com.

À VOIR AUSSI