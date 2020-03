Une pause au mauvais moment pour Fiala

Pour Kevin Fiala et le Wild du Minnesota, la pandémie de COVID-19 survient au bien mauvais moment.

Après un début de saison difficile au cours duquel il a notamment été laissé de côté deux fois, Fiala était au cœur d’une séquence extraordinaire lorsque la Ligue nationale de hockey (LNH) a suspendu ses activités.

Le Suisse a en effet récolté 14 buts et 26 points à ses 18 dernières parties. Son club montrait pour sa part un dossier de 15-7-1 depuis la mi-janvier.

Ainsi, l’athlète de 23 ans a bien mal vécu l’interruption de la saison. «Nous étions tellement en feu dernièrement, a dit Fiala, selon ce qu’a rapporté le quotidien "Star Tribune" samedi. Si ça ne s’était pas produit, je pense que nous aurions de grandes chances de participer aux séries éliminatoires et de nous rendre loin cette année.»

Question de confiance

Acquis des Predators de Nashville en retour de Mikael Granlund à la date limite des transactions en 2019, Fiala s’est fait discret à ses débuts avec sa nouvelle équipe. Il a été limité à sept points en 19 matchs à la fin de la campagne 2018-2019, puis à un seul point lors des huit premiers affrontements cette saison. C’est en février que tout a semblé se mettre en place pour lui.

«J'étais très confiant et la confiance n’a jamais disparu, a-t-il expliqué. Je me suis juste mis en marche. Mais je dois dire que le fait que l’équipe se débrouille si bien m’a beaucoup aidé. Mes coéquipiers étaient si bons, c’est toujours plus facile de cette façon.»

Choix de premier tour des Predators en 2014, Fiala croit en son talent. Il avait par ailleurs connu une première saison intéressante en 2017-2018, avec 23 buts et 48 points, avant de subir une baisse de régime en 2018-2019.

«Après les hauts et les bas de l’année passée, cette saison a été très, très agréable. Je n’ai assurément jamais été aussi heureux dans ma carrière. Je n'ai jamais eu autant confiance en moi non plus. Alors tout allait pour le mieux, avant que tout cela ne se produise.»

De l’espoir

Bien évidemment, si la déception est grande, Fiala ne remet pas en cause la décision de la LNH, qui agit pour le bien de la santé publique. Il espère maintenant que la saison reprendra.

«Il n’y a jamais de bon moment pour [une pandémie], mais la santé est toujours la priorité. Alors nous comprenons la décision de la LNH.»

«Je suis toujours optimiste que nous allons jouer le reste de la saison. Je l’espère vraiment. Je serais vraiment triste si la campagne est terminée, alors j’essaie de penser positivement», a-t-il conclu.