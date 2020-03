Valérie Roberts fait œuvre utile

Parce que son horaire s’est grandement libéré en raison de la crise du coronavirus, l’animatrice Valérie Roberts en profite pour donner un coup de main à son mari, le chef et restaurateur Martin Juneau.

• À lire aussi: Lâcher prise au bon moment

« Je l’aide avec les enfants et avec les livraisons du [restaurant] Pastaga, dit-elle. Je fais du bénévolat avec ma voiture. Je fais le tour de Montréal et des environs. Ça me garde occupée et j’aide mon chum, donc ça me rend heureuse. »

Qui sait, cette générosité lui a peut-être été inspirée par l’émission d’Émilie Perreault, Faire œuvre utile, l’un de ses récents coups de cœur télévisuels.

« J’ai aimé regarder cette série documentaire en cette période particulière, dit-elle. Elle explique bien un concept qui s’applique vraiment avec ce qui se déroule actuellement. Quand on traverse une période difficile, l’art peut nous permettre de s’accrocher. Peut-être qu’une chanson, un livre, une série peut nous faire du bien, quand on est isolé à la maison. »

« Je pense énormément aux gens qui souffrent de solitude... L’art peut peut-être leur permettre de se reconnaître et de s’accrocher. Ça va bien aller. »

Incroyable Contagion

Côté cinéma, Valérie a profité du confinement pour regarder une nouvelle fois le film... Contagion. « Ça peut paraître étrange d’avoir regardé ça ! admet-elle. Mais c’est absolument incroyable de constater à quel point ça peut représenter ce que nous vivons [avec la pandémie]. La maladie est beaucoup plus virulente et violente dans le film. Mais c’est une grande œuvre de Steven Soderbergh. »

« Autrement, nous avons loué Bombshell, sur l’histoire de Megyn Kelly et des autres femmes qui ont été victimes d’agression sexuelle par Roger Ailes. C’est un bon film ! »

Musicalement, l’animatrice mentionne écouter en boucle le nouveau disque de Louis-Jean Cormier, Quand la nuit tombe. « C’est bien écrit, les mélodies restent en tête, c’est vraiment, vraiment intéressant ! Ça fait du bien de retrouver Louis-Jean avec du nouveau matériel. C’est mon favori et disons que j’ai le temps en masse en ce moment de l’écouter sans arrêt (rires) ! »

Les suggestions de Valérie

Série télé

Faire œuvre utile

Les films