10 nouveaux cas de la COVID-19: Un premier décès dans la Capitale-Nationale

Le directeur régional de santé publique de la Capitale‐Nationale, le Dr François Desbiens, a annoncé la confirmation de 10 nouveaux cas positifs et d’un premier décès, une aînée qui était hospitalisée aux soins intensifs.

Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est‐du‐Québec, on compte désormais 14 hospitalisations, dont 9 aux soins intensifs.

«Encore aujourd’hui, je demande à l’ensemble de la population de suivre à la lettre les consignes d’isolement prescrites afin d’assurer la santé et la sécurité de la population de notre région. C’est ensemble qu’on réussira à freiner la propagation du virus dans notre région», a déclaré le Dr Desbiens.

Les nouveaux cas sont des personnes de tous âges ayant été ou en contact avec des cas positifs ou avec des personnes ayant voyagé à l’étranger.

Le bilan total pour la région de la Capitale‐Nationale grimpe à 174 personnes infectées sur le territoire.

«Notre priorité ultime est la santé et la sécurité de tous, et nous utiliserons toutes les mesures requises et nécessaires mises à notre disposition afin d’assurer le respect des consignes en place», a déclaré le Dr Desbiens.

Le taux de mortalité est de 8% chez les 70‐79 ans, et de 14% chez les personnes âgées de 80 ans et plus. Les visites de proches sont toujours interdites dans les résidences et les CHSLD, sauf pour les personnes en soins palliatifs pour des raisons humanitaires.