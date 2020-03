5 applications pour apprendre une nouvelle langue «facilement»

Réaliser votre vieux rêve de parler italien, arriver à lire Faust en version originale ou commander autre chose qu’une cerveza lors de votre prochain voyage au Mexique: toutes les raisons sont bonnes pour apprendre une langue étrangère!

Vous faites partie de ceux qui ont beaucoup de temps libre ce printemps? C'est le moment ou jamais.

Voici quelques applications utiles pour vous mettre à l’apprentissage d’une nouvelle langue:

Vous avez appris à parler votre langue maternelle bien avant d’en comprendre les règles et les principes théoriques, non? Eh bien, c’est comme ça que Duolingo veut vous enseigner, par «l’apprentissage implicite», avec des leçons courtes et ludiques.

5 langues offertes aux élèves francophones / App gratuite; version payante sans pub aussi offerte

Sur l'App Store / Sur Google Play

Cette application, créée en 2007 et considérée comme un leader dans le domaine, vous propose d’apprendre une langue par la pratique, en mettant l’accent sur la conversation dès les premières leçons. Babbel affirme qu’il est possible de faire des progrès considérables en seulement 10 ou 15 minutes par jour.

14 langues sont offertes aux francophones / App payante; première leçon gratuite

Hello Talk est un mélange entre un cours de langue et un média social: on y apprend en parlant avec des «locuteurs natifs» de partout dans le monde, grâce à un outil de messagerie bonifié. Texte, vidéo, audio: l’interface vous guide et vous corrige pendant que vous parlez à un vrai humain. La communauté compte plus de 10 millions d’usagers.

150 langues / Version gratuite ou payante

Ce logiciel reconnu utilise une méthode «sans traduction, qui «vous entraîne à reconnaître les sons et à les associer à des images», un peu comme le font les enfants quand ils apprennent leur langue maternelle. On la considère comme l’une des options les plus avancées.

23 langues offertes aux francophones / App payante; 3 jours d’essai gratuit

«Parle une nouvelle langue en 10 minutes par jour»: voici la promesse de l’app Busuu, qui propose 1000 leçons conçues à la fois par des linguistes et par l’intelligence artificielle. On propose des plans personnalisés et corrections instantanées. Les cours sont aussi offerts hors-ligne.

11 langues offertes aux francophones. / App payante