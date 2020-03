Air Canada réduit sa capacité de 90 % et met à pied plus de 16 000 employés

Air Canada réduira sa capacité de 90 % et mettra à pied plus de 16 000 travailleurs en avril et en mai, a appris Le Journal.

De ce nombre, plus de 15 000 sont des syndiqués: agents de bord, agents de piste, agents de service à la clientèle, pilotes et mécaniciens.

De plus, 1400 des 4300 travailleurs non syndiqués d’Air Canada, qu’il s’agisse d’employés administratifs ou de gestionnaires, seront mis à pied, a annoncé lundi à l’interne la première vice-présidente, Employés, culture et communications de l'entreprise, Arielle Meloul-Wechsler.

