Céline Dion rivalise avec Post Malone

Juste avant que l’industrie du spectacle s’écroule en raison du coronavirus, Céline Dion s’est hissée au deuxième rang du palmarès des tournées les plus lucratives au monde. Ses deux derniers concerts au Centre Bell ont enregistré des recettes de 5,08 millions $, selon Billboard.

La tournée Courage de Céline Dion a amassé 38,5 millions $ au cours du mois de février, tout juste derrière celle de Post Malone. Durant cette période, les concerts du rappeur américain ont récolté un maigre 12 700 $ de plus.

Meilleure moyenne

Céline Dion a réalisé cet exploit en donnant 2 représentations de moins que Post Malone, soit 13. La diva de Charlemagne a présenté la meilleure moyenne : 2,97 millions $ par concert. Le Runaway Tour du rappeur domine toutefois du côté des assistances, avec une moyenne de 13 293 billets vendus par soir, contre 12 390 pour l’interprète de My Heart Will Go On.

Les deux représentations de Céline Dion au Barclays Center de Broolyn, à New York, ont été lucratives. À elles seules, elles ont rapporté 7,24 millions $, en plus d’attirer 25 177 personnes.

Comparativement, ses concerts des 18 et 19 février au Centre Bell ont rassemblé 28 257 amateurs. En incluant ses quatre concerts à guichets fermés donnés dans l’antre du Canadien en novembre, ses recettes recueillies en sol montréalais totalisent 14,4 millions $, loin devant toutes les autres villes visitées dans lesquelles elle s’est arrêtée depuis qu’elle a lancé sa tournée en septembre à Québec.

Milliardaire

Céline Dion, qui fêtait lundi son 52e anniversaire, a reçu une autre belle nouvelle au cours du week-end. Selon un palmarès Pollstar des chanteuses aux tournées les plus lucratives du 21e siècle, elle arrive en deuxième position. Depuis l’an 2000, ses concerts ont récolté des recettes de 1,67 milliard $, derrière ceux de Madonna, qui ont rapporté 1,86 milliard $.