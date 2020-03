Cinq minutes pour franchir la frontière

Les camionneurs font partie des héros grâce à qui nous mangeons encore des fruits et des légumes. Le Journal a installé des caméras dans le camion d’un couple de Québécois parti chercher une précieuse cargaison en Californie.

Cinq minutes. C’est le temps dont a eu besoin notre couple de camionneurs québécois pour franchir la frontière américaine à Coutts, en Alberta, pour arriver au Montana.

« On a franchi les douanes vers 5 h 40. On était vraiment tout seuls. Il n’y avait aucune attente, a lancé Marie-Christine Marchand, au troisième jour. En moins de cinq minutes, on avait répondu à toutes les questions, et on était rendu aux États-Unis.

« Ça s’est passé comme d’habitude, excepté que l’on a eu droit à une petite question supplémentaire, a poursuivi Sébastien Desaulniers. Ils voulaient savoir si on avait été en voyage à l’extérieur de l’Amérique du Nord au cours des 30 derniers jours ».

Au jour 3 de leur voyage vers la Californie pour aller ramasser des fruits et des légumes, notre couple a parcouru près de la moitié des 11 000 kilomètres prévus.

Après avoir laissé leur cargaison à Calgary, hier, ils ont pris le chemin de Coutts, en Alberta, où ils ont pu franchir facilement la frontière américaine en cinq minutes.

Une fois rendus de l’autre côté, à Sweet Grass, ils ont renoué avec les paysages à couper le souffle du Montana qu’ils aiment tant, mais les effets de la crise les ont rattrapés en Idaho.

« C’est comme partout. Ici, en Idaho, il y en a plusieurs qui ont déjà perdu leur emploi. Ça fait moins de monde sur les routes », a observé Marie-Christine, en pause à Idaho Falls pour se dégourdir les jambes.

Mesures inégales

Alors que la pandémie paralyse les États-Unis, nos chauffeurs ont constaté que les mesures de contrôle pouvaient être inégales par endroit chez nos voisins du sud.

« En Ontario, tous les panneaux parlants disaient : “Restez à la maison”, alors qu’au Montana, c’était : “Lavez-vous les mains” », a pu voir Marie-Christine.

Quant aux salons des chauffeurs où les camionneurs vont décompresser en regardant la télé dans de gros fauteuils, certains étaient toujours ouverts en pleine crise.

« Dans le Montana, les salons des chauffeurs étaient encore ouverts, contrairement au Canada », a conclu Sébastien Desaulniers, avant de reprendre la route vers l’usine d’emballage de fruits et légumes des terres californiennes de la Sierra Nevada.

-Avec Jean Balthazard, Agence QMI

Jour 3