COVID-19: aide d'urgence de 133 M$ pour les maisons d'hébergement

Québec annonce une aide d’urgence de plus de 133 M$ pour les ressources d’hébergement pour aînés et personnes vulnérables.

De cette somme, un montant de 40 M$ sera versé aux résidences privées pour aînés, 20 M$ ira aux CHSLD privés non conventionnés et 73 M$ sera accordé aux ressources intermédiaires et ressources de type familial.

Plus de détails à venir...