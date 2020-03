De l’inquiétude pour Maciocia

Même s’il continue ses tâches quotidiennes comme directeur général des Alouettes, Danny Maciocia garde un œil sur l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19 en Italie.

Plusieurs membres de sa famille et des amis de longue date résident toujours dans le nord de ce pays qui est très touché par la maladie infectieuse dans les dernières semaines.

« J’ai encore plusieurs cousins et cousines qui sont en Italie, a raconté Maciocia. On se parle régulièrement. Si vous pensez que c’est difficile de demeurer à domicile ici, ce n’est même pas

comparable à ce qui se passe en Italie.

« Mes parents ont encore une maison dans la région de Cantalupo. J’y allais souvent et j’y ai vécu plusieurs bons moments. De plus, j’ai dirigé les Lions de Bergamo, une équipe de football dans une ligue italienne, lors des saisons de 1998 et 1999. »

Pour le moment, il se croise les doigts. Il ne connaît personne parmi les 11 500 victimes en sol italien.

XFL : candidats intéressants

La XFL a annulé la fin de sa première saison il y a une dizaine de jours. Tous les joueurs deviendront libres comme l’air dans quelques semaines. Quelques-uns ont déjà signé des contrats avec des équipes de la NFL. Est-ce que les Alouettes ont de l’intérêt pour certains joueurs de ce circuit appartenant à Vince McMahon ?

« On a déjà fait une évaluation de tous les joueurs qui pourraient nous intéresser, a mentionné Maciocia sans dévoiler ses plans. On a une bonne idée des candidats qu’on souhaite approcher.

« Il faut souligner que les joueurs de la XFL sont sous contrat jusqu’à la fin d’avril. Ils seront disponibles seulement après. Par contre, il est trop tôt pour y penser. Il faut penser à notre repêchage avant toute chose. »