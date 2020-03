COVID-19: deux décès en Saskatchewan

REGINA | La Saskatchewan a recensé, lundi, ses deux premiers décès liés à la pandémie de COVID-19.

Les deux victimes sont des septuagénaires qui ont succombé à des complications causées par la maladie alors qu'ils étaient à l'hôpital. Au moins un des deux avait voyagé avant de contracter le coronavirus, a expliqué le gouvernement en conférence de presse lundi après-midi.

L'administrateur de la santé publique de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahab, a mentionné que ces décès ne sont pas surprenants, mais qu'ils sont tout de même «tristes».

On dénombre un total de 176 personnes infectées par le virus en Saskatchewan, en hausse de 20 cas par rapport à dimanche.

«Nous espérons observer une diminution du nombre de cas. Nous croyons avoir fait un bon travail», a commenté le premier ministre Scott Moe. Ce dernier espère que les mesures mises en place pour limiter les contacts dans la province porteront leurs fruits et permettront d'aplanir la courbe de contamination.

La Saskatchewan interdit présentement les rassemblements de plus de 10 personnes et limite le travail aux secteurs jugés essentiels. Les Saskatchewanais sont aussi invités à demeurer chez eux autant que possible et à s'isoler s'ils sont de retour de voyage ou qu'ils ressentent des symptômes.