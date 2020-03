Doit-on payer les enfants pour les services rendus?

On a longtemps hésité mon mari et moi avant de se décider à donner des petits montants d’argent à nos deux enfants pour les services qu’ils nous rendent. Mais comme on a une fille qui est prête à tout faire tout le temps et que notre garçon a du mal à se lever le derrière de sa chaise et les yeux de son téléphone, ce fut la seule façon équitable de l’emmener à suivre l’exemple de sa sœur.Certains nous disent qu’on a eu tort de monnayer ce que les enfants devraient faire spontanément pour nous. Qu’en pensez-vous ?

Maman qui doute

Il n’y a pas qu’une seule façon de faire les choses en éducation, tout comme il existe certains principes de base que l’on peut contourner si on fait face à des situations qui ne se régleraient pas sans certains assouplissements. Ce qui me semble le cas ici par rapport à votre fils. L’important était de ramener l’équilibre entre vos enfants, et si le but est atteint, la solution est la bonne.