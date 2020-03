Dominic Champagne et sa femme porteurs de la COVID-19

Deux semaines après l'apparition des premiers symptômes liés au coronavirus (nez, gorge, bronches, fatigue, courbatures), Dominic Champagne et sa femme sont effectivement atteints de la COVID-19.

Le metteur en scène, aussi militant écologiste bien en vue, et son épouse ont appris le diagnostic lundi matin. Dominic Champagne s'est ensuite empressé de faire part de la nouvelle dans un long texte publié sur une de ses pages Facebook.

Il a profité de cet espace pour lancer un avis à ceux et celles que son couple a pu côtoyer depuis le 9 mars, jour d'une rencontre avec un étudiant parisien qui rentrait d'un court séjour à New York. Après avoir vu le jeune homme, Dominic Champagne a assisté à un spectacle offert à la Maison symphonique de Montréal.

Quand les symptômes sont apparus, lui et sa conjointe se sont par contre retirés dans leur domicile.

«Nous avons évidemment limité nos sorties au strict minimum et suivi rigoureusement les consignes de confinement, nous n'avons approché ni touché personne, mais il est possible que nous ayons été porteurs du virus alors que nous n'avions pas de symptômes apparents. Notre compréhension est que le virus peut être très volatil et se développer de façon bien différente d'une personne à l'autre, et que les mystères entourant son comportement demeurent importants», explique Dominic Champagne.

Après plusieurs appels effectués à la santé publique pointant loin du virus, le principal intéressé et son amoureuse ont cru judicieux de passer un test de dépistage à la Place des Festivals, à Montréal, le 24 mars. Par contre, on aurait refusé de les recevoir, car ils ne revenaient alors pas de voyage.

Le lendemain, le couple a toutefois pu être vu par des professionnels de la santé, dans une clinique sans rendez-vous. Cinq jous plus tard, le verdict est tombé.

Encore aux prises avec des symptômes, Dominic Champagne et sa femme sont actuellement en confinement.