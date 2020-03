[EN DIRECT LUNDI 30 MARS] Les derniers développements de la pandémie de COVID-19

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 34 000 morts dans le monde.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 724 201

Morts: 34 026

Rétablis: 152 071

AFP

CANADA

Atteints du virus

Québec: 2840

Ontario: 1355

Colombie-Britannique: 884

Alberta: 661

Terre-Neuve-et-Labrador: 135

Nouvelle-Écosse: 122

Saskatchewan: 156

Manitoba: 72

Nouveau-Brunswick: 66

Île-du-Prince-Édouard: 11

Yukon: 4

Territoires du Nord-Ouest: 1

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas au pays: 6320

Décès

Québec: 22

Colombie-Britannique: 17

Ontario: 21

Alberta: 3

Manitoba: 1

Décès au Canada: 64

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS - 143 055 cas confirmés et plus de 2500 morts

ITALIE - près de 100 000 cas et 10 700 morts

ESPAGNE - plus de 80 000 cas et plus de 7300 morts

FRANCE - plus de 40 000 cas et 2600 morts

Voici tous les derniers développements en lien à la pandémie de COVID-19

7h15 | Le gouvernement Legault annonce une aide d'urgence de 133 millions $ aux maisons d'hébergement pour les aînés et les personnes vulnérables.

6h10 | Le nouveau coronavirus a causé la mort de plus de 500 personnes en Belgique, un cap franchi lundi, selon les données officielles des autorités sanitaires, qui recensaient près de 12 000 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

5h58 | Un Italien de 101 ans a eu l’autorisation de sortir de l’hôpital jeudi dernier, guéri de la COVID-19.

L’homme, nommé «Monsieur P.» par Gloria Lisi, députée-mairesse de Rimini, dans le nord-est de l’Italie, avait été hospitalisé il y a deux semaines.

5h39 Les autorités iraniennes ont annoncé samedi 117 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte à 2757 morts le bilan officiel de la pandémie en Iran, un des pays parmi les plus touchés par la maladie du Covid-19.

AFP

5h37 | L’Espagne a enregistré 812 morts dues à la pandémie de coronavirus en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 7340, ont annoncé lundi les autorités.