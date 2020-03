Guy Laliberté à Saint-Bruno

Si vous pensiez que Guy Laliberté s’était réfugié sur son île privée en Polynésie française durant la pandémie, vous vous trompez.

L’homme d’affaires semble être confiné à sa résidence de Saint-Bruno, si l’on se fie à une récente vidéo publiée sur YouTube à l’adresse suivante : https://bit.ly/3avukM5.

Publiée le 24 mars dernier, et intitulée The Covid Song, la vidéo nous montre un groupe de huit personnes, dont Laliberté, qui semblent être toutes confinées ensemble dans l’énorme demeure de l’homme d’affaires. Alors que les paroles de la chanson disent que tout le monde est égal et qu’il faut mettre son ego de côté, on y voit un Guy Laliberté bouffon faire semblant de... nettoyer une toilette !

« La vidéo a été écrite et réalisée par des jeunes de sa famille avec qui il est en quarantaine », nous a indiqué la porte-parole de la fondation Lune Rouge, Anne Dongois.

Photo Capture d’écran YouTube

Du temps devant lui

Quelques jours après les rumeurs d’une possible faillite du Cirque du Soleil, Laliberté, qui avait vendu toutes ses parts restantes du Cirque en février dernier, essaie visiblement de se divertir durant la crise. Il faut dire que son horaire du mois d’avril s’est passablement allégé car l’homme d’affaires avait été invité à jouer les DJ au populaire festival Coachella, en Californie. En raison de la crise du coronavirus, l’événement a depuis été reporté au mois d’octobre.

Contacté par Le Journal, Guy Laliberté n’a pas souhaité donner d’entrevue à ce sujet lundi.