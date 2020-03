Il ne suffit pas seulement d’y croire!

Mon témoignage se veut une mise en garde à l’intention de celle qui se demandait si un drame se dessinait dans son horizon, suite à la description qu’elle faisait de sa relation avec un homme possessif et manipulateur. Et bien moi je lui dis que oui, et elle devrait prendre ses jambes à son cou pour fuir cet homme.

Il y a environ 15 mois et pour la deuxième fois, je cessais la fréquentation d’un homme qui m’avait fait croire que tout allait changer après m’avoir promis que son impatience, son intolérance, son contrôle, son jugement, ses crises et ses sous-entendus allaient prendre fin, et que ma peur que pour un rien il explose n’avait plus lieu d’être.

Donc pour la deuxième fois, démolie et très perturbée, je suis revenue dans mes quartiers, et heureusement cette fois-là, j’avais gardé mon chez-moi. Je me suis donc attelée à me reconstruire. Ce ne fut pas facile mais j’y suis parvenu. Sauf que quelques mois plus tard, il repartait à ma conquête.

Comme cette fois-là ses intentions semblaient bonnes et sincères, je me suis de nouveau convaincue que ça pourrait fonctionner, qu’il avait compris que je n’accepterais pas de vivre dans un climat négatif, et que le bonheur de vivre ensemble ne devait plus jamais ressembler à un cauchemar.

Pour la troisième fois j’ai repris avec lui, et pour la troisième fois j’ai revécu le même scénario. Au début tout était beau, et peu à peu tout est revenu comme avant. Ce qui fait que, après un an de stress et de désenchantement, je viens de partir pour la troisième fois. Et là, c’est pour de bon.

J’ai enfin accepté que rien ne pourra changer, car pour lui, il a toujours raison. À ses yeux ce sont les gens, les choses et les circonstances, qui ne répondent pas à ses attentes. Après avoir pensé qu’on avait tout pour être heureux, il m’a ramenée dans son enfer. Je suis redevenue son souffre-douleur, celle qui ne comprend pas ses colères, même si je les ai endurées pendant des jours et des jours.

J’ai enfin compris que la vie que cet homme m’offrait était aux antipodes de mes valeurs, Pour l’année 2020 et les suivantes, j’ai décidé de me choisir, et ainsi de revenir vers la paix et l’harmonieen moi.

Une imbécile heureuse avec son expérience vécue

Si l’utilisation du mot « imbécile » a pour but de vous déprécier pour ce que vous avez enduré avant de choisir de vous respecter, je vous trouve sévère avec vous-même. Rappelez-vous que l’amour rend aveugle et que les manipulateurs en profitent.