Investissement Québec mise 85 millions $ sur Osisko

Investissement Québec a investi 85 millions $ dans Redevances Aurifères Osisko.

Ce placement privé fait sans l’entremise d’un courtier a permis à la société d’État de mettre la main sur 7,727 millions d’actions ordinaires de la compagnie minière québécoise à un prix de 11,00 $ par action. Avec cette transaction, Investissement Québec détiendra 5,04 % des actions ordinaires de Redevances Aurifères Osisko.

«Investissement Québec est fier de renouveler son engagement envers Osisko, un leader de l’industrie ayant son siège social au Québec, tout en lui fournissant la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux défis auxquels les propriétaires et dirigeants d’entreprises sont confrontés dans la foulée de la crise sans précédent de la COVID-19», a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec par communiqué, lundi.

L’investissement, qui devrait être bouclé vers le 1er avril, a réjoui la direction d’Osisko. Elle estime que les fonds lui serviront à faire face à la volatilité des marchés durant la pandémie.

«Le placement fournit également à Osisko une flexibilité accrue afin de procéder à de futures acquisitions de redevances et de flux de métaux. Dans l’avenir, nous envisageons un nombre considérablement plus élevé et une qualité supérieure des transactions potentielles dans ce secteur», a affirmé le président du conseil d’administration et chef de la direction d’Osisko, Sean Roosen.

Cette entreprise détient notamment la mine d’or Canadian Malartic, à Malartic, en Abitibi, ainsi que la mine de diamant Renard, dans le Nord-du-Québec.