Je reste chez nous

Coup de cœur

Activité

Une heure au Musée

Photo courtoisie

Le Musée de la civilisation de Québec a décidé d’être proactif en cette période de pandémie. Grâce à la plateforme Une heure au Musée, il est maintenant possible de visiter virtuellement certaines expositions, de regarder des vidéos au sujet de différentes œuvres, d’écouter des balados, de concevoir une bande dessinée à l’aide d’une application mobile ou encore de faire des activités pédagogiques avec vos enfants. Le Musée national des beaux-arts du Québec a aussi contribué à bonifier la plateforme.

Disponible au uneheureaumusee.ca

Je reste

Télé

La semaine des 4 Julie

Photo courtoisie

Le nouveau talk-show de Julie Snyder conclura sa première saison, plus que flamboyante, cette semaine. Ce sera cependant sur fond de crise de la COVID-19 que La semaine des 4 Julie se terminera. L’animatrice a dû adapter son émission pour suivre les recommandations de nos gouvernements.

Ce soir à 21h à V

Documentaire

Kumtor

Photo courtoisie

Le Bureau d’enquête s’est penché sur les activités d’une minière canadienne qui auraient détruit des glaciers. La reporter Brigitte Noël et le vidéaste Matt Joycey sont allés à la rencontre de travailleurs de la mine d’or Kumtor au Kirghizstan. Ils ont également rencontré des militants et des citoyens qui craignent que la mine les prive de leur réserve d’eau principale.

Disponible sur le Club illico depuis le 26 mars

Télé

Chasseurs d’objets

Photo courtoisie

Cette émission met de l’avant une pratique bien courante en France : la brocante. La série documentaire suivra des amateurs qui cherchent à faire de bonnes affaires. La production remettra une somme d’argent à trois participants qui devront essayer de trouver les meilleurs marchés.

Ce soir à 20h à Planète+

Cinéma

Qui m’aime me suive

Photo courtoisie

Le film de José Alcala qui devait sortir en salle ce vendredi est maintenant disponible en vidéo sur demande. Un couple de retraités est au cœur de l’histoire. Simone décidera de quitter la maison qu’elle partage avec son mari, Gilbert, pour suivre son voisin et amant qui déménage. Gilbert partira alors à ses trousses pour reconquérir la femme qu’il aime.

Disponible en vidéo sur demande sur vimeo.com

Album

Règle d’or – Marie Gold

Photo courtoisie

La rappeuse québécoise, Marie Gold, a fait paraître vendredi son tout premier album complet. Pour ce projet, elle a fait appel à plusieurs beatmakers montréalais, français et belges. L’album de 11 compositions mélange le trap et le old school.

Sorti le 27 mars

Radio

Marc Labrèche : Un phare dans la nuit

Photo courtoisie

En ces temps de distanciation sociale, Marc Labrèche reprendra son micro de radio pour nous tenir compagnie tous les soirs de la semaine pour une période d’un mois. L’animateur effectuera des appels avec des auditeurs ou des amis, il nous fera revivre d’autres époques avec des archives ou encore nous fera la lecture de textes philosophiques. Une chose est certaine, on ne s’ennuiera pas!

Ce soir à 20h sur ICI Première ou sur l’application OHdio

Activité

Cahier de jeux!

Photo courtoisie

L’illustrateur Guillaume Perreault a mis à votre disposition sur son site web un cahier de jeux pour occuper vos enfants. Ils seront entre autres invités à dessiner dans les bras de Bob quatre livraisons pas très commodes ou encore de compléter une bande dessinée. Guillaume Perreault vous invite à lui partager leurs œuvres après!

Disponible sur www.guillaumeperreault.com

Danse

Conte de faits

Photo courtoisie

L’Agence Mickaël Spinnhirny et la compagnie Système D/Dominique Porte a choisi de rendre disponible en ligne leur dernier spectacle pour divertir les familles. Trois danseurs et un comédien sont au cœur de cette œuvre ludique qui explore le surréalisme.

Disponible au www.spinnhirny.com/integrale-conte/