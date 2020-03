Jeux olympiques: même dates, peu de conséquences

Le report des Jeux olympiques de Tokyo à la même période en 2021 comporte les mêmes inconvénients liés au pic de chaleur, mais il ne brimera pas pour autant le marcheur Mathieu Bilodeau, qui s’accommode à l’idée de vivre l’événement dans le nord du pays et loin de l’ambiance de la capitale.

Le spécialiste de l’épreuve de marche de 50 km, qui se trouvait en bonne position pour se qualifier pour Tokyo au moment de leur annulation en raison de la pandémie de COVID-19, saluait déjà le déplacement de son épreuve à Sapporo. En novembre dernier, les organisateurs avaient annoncé que les épreuves d’endurance de marche (20 km et 50 km) et les marathons féminin et masculin se tiendront à plus de 1000 km au nord de l’archipel, où les températures s’avèrent plus basses, quitte à restreindre ce groupe d’athlètes dans leur propre bulle.

«Ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, nous au 50 km, on est tellement isolé dans le mouvement olympique. On arrive les derniers dans le Village olympique. Si je me fie à mon expérience de Rio, arriver à cinq jours de ma course pendant que beaucoup d’athlètes ont terminé et sont encore sur place, c’est une distraction qui a été difficile à vivre. Ça crie et tu dors moins bien. En ce sens, j’étais bien content de devoir aller à Sapporo et d’être isolé avec les marathoniens», affirme le Québécois, qui n’avait pas complété son épreuve aux Jeux de 2016.

À l’aise dans la chaleur

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé lundi, de concert avec le comité organisateur et les 33 fédérations sportives internationales concernées, que la nouvelle version des Jeux se déroulera du 23 juillet au 8 août 2021. La cérémonie d’ouverture de ce vendredi 23 diffèrera donc de 24 heures avec celle qui aurait dû avoir lieu le 24 juillet 2020.

L’idée déjà évoquée par les organisateurs d’exploiter la fenêtre du printemps en 2021, pour ses températures plus fraîches, n’a pas tenu le coup devant les conflits anticipés dans le calendrier avec d’autres compétitions. Parmi elles, l’Euro de football a été repoussé lui aussi d’une année et est maintenant prévu du 11 juin au 11 juillet 2020.

Si la quiétude loin de Tokyo sourit à Mathieu Bilodeau, la chaleur anticipée ne représente pas un facteur pour lui. Son résultat de 14e aux championnats du monde en septembre dernier, dans une épreuve de 50 km disputée dans des conditions de chaleur extrême au Qatar, en atteste. Il bonifie son exemple avec la médaille de bronze remportée dans cette même course par Evan Dunfee, de la Colombie-Britannique.

«Les Canadiens, on a démontré qu’on savait être plus prévoyant que les autres nations. On avait pris des précautions avec différents protocoles. Moi, en tout cas, j’aime mieux être à la chaleur», affirme l’athlète de 36 ans, en attente de connaître les nouveaux critères de sélection pour Tokyo.