Julien Lacroix et l’avantage d’être isolé dans un chalet

Alors que plusieurs doivent vivre le confinement actuel en ville, Julien Lacroix, lui, est présentement isolé dans un chalet. En plus d’écrire des épisodes pour une éventuelle deuxième saison de sa série Projet 2000, l’humoriste en profite pour regarder une tonne de films et séries, dont Série noire qu’il a visionnée « pour une énième fois ».

C’est pour la qualité des textes du tandem François Létourneau/Jean-François Rivard que Julien Lacroix aime autant Série noire. « Les dialogues peuvent être parfois tellement absurdes, mais joués de façon si réaliste par des comédiens de qualité, dit-il. Les répliques les plus magiques des dernières années sont souvent du duo Létourneau/Rivard. La réalisation est stylisée et parfaitement exécutée. Et bien sûr, j’aime le doigt d’honneur de la deuxième saison au monde archaïque de calcul des cotes d’écoute ! »

Dans ses autres récents coups de cœur télévisuels, le comédien mentionne Face à la rue, sur Illico, ainsi que Faux départ, Fourchette et C’est comme ça que je t’aime, sur ICI Tou.tv.

Rester connecté

L’isolement dans un chalet rempli de DVD lui a aussi permis de dévorer de nombreux films, dont Maurice Richard, C.R.A.Z.Y., La grande séduction, Gaz Bar Blues, Les Rois mongols, Les Boys 1 & 2, Les doigts croches et 1987. « J’ai aussi regardé le film québécois sur Netflix, Jusqu’au déclin. C’est excellent ! »

Même s’il indique être un peu « inculte » en musique, Julien Lacroix a tout de même écouté le nouvel album de Louis-Jean Cormier, de même que Lomepal, Eddy De Pretto et Angèle. « Et même du bon vieux Aznavour ! »

Côté livres, l’humoriste a terminé Mon Octobre 70 : La crise et ses suites, de Robert Comeau. Et il est présentement en train de lire La bête et sa cage, de David Goudreault.

Julien Lacroix tente également de rester connecté avec son entourage, malgré l’éloignement. « Je parle sur FaceTime avec ma famille, mes amis et surtout mon équipe de tournée avec qui je passe environ six jours par semaine en temps normal. »

« Je dois avouer que ce temps de pause me fait du bien, dit-il. D’habitude, j’écris de jour et sur la route, en plus des tournages et des shows. Là, pour la première fois, je suis isolé et j’avance mes projets de séries et de films. C’est un luxe que j’ai de pouvoir en profiter. Il faut voir du bon dans tout. »

Les suggestions de Julien

Série télé

Série noire

Face à la rue

Les films