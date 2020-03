La 10e édition de Pouzza Fest reporté à 2021

Quelques jours après l'annonce de l'annulation du festival Santa Teresa, c'est au tour de Pouzza Fest de subir les contrecoups de la crise du coronavirus. L'organisation du festival, qui devait fêter sa 10e édition en mai, vient d'annoncer que l'événement était reporté à l'an prochain.

«Nous avons tout tenté et avons attendu aussi longtemps que possible en espérant un miracle, mais il est maintenant évident que l’événement ne pourra pas avoir lieu dans les circonstances actuelles, mentionne l'équipe du Pouzza Fest dans un communiqué. Cette année devait être une grande célébration de notre 10e anniversaire et nous avions déjà mis une tonne d'efforts dans ce festival. Nous aurions tant aimé partager tout cela avec vous et voir vos sourires!»

L'organisation mentionne que tous les groupes à l'affiche ont déjà été contactés et que plusieurs souhaitaient revenir pour l'an prochain, du 21 au 23 mai 2021. Parmi les groupes annoncés cette année, on retrouvait notamment Millencolin, Good Riddance et Propagandhi.

Les festivaliers qui s'étaient procuré des passes seront contactés directement par l'organisation. Ils pourront conserver leurs billets pour 2021 ou demander un remboursement.