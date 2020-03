La MLS s’unit contre la COVID-19

En pause forcée depuis le 12 mars, la Major League Soccer (MLS) lance #MLSUnites, ces jours-ci, afin de maintenir le lien entre ses artisans et ses partisans, ainsi que pour apporter tout le soutien qu’elle peut à la lutte contre la COVID-19 en Amérique du Nord.

Conséquemment, la ligue, les clubs, les joueurs et le personnel en général s’unissent pour créer des initiatives et du contenu visant à souligner les efforts des personnes qui combattent l’épidémie en première ligne.

«MLS Unites» entend s’activer autour de trois axes : éduquer et informer au sujet de la maladie et sa prévention, divertir le public en cette période difficile, et mettre en lumière les véritables héros locaux du combat contre la pandémie.

Les premières initiatives ont eu lieu ce lundi, lors de la journée nationale des docteurs aux États-Unis. Le moment était particulièrement bien choisi pour remercier les médecins qui, à ce moment-ci, sont sollicités plus que jamais.