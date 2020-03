Le tour du monde en skateboard

Envie de vous évader un peu malgré le confinement ? Pour rassasier votre envie d’exotisme, TV5 diffuse dès ce soir la nouvelle série documentaire Skate le monde, dans laquelle l’humoriste Mathieu Cyr arpente les ruelles et les rues de 13 pays en skateboard.

Pas besoin d’être familier avec la planche à roulettes pour apprécier l’émission. Car au-delà de ce sport souvent associé à la jeunesse et à une population plus marginale, Skate le monde nous fait découvrir la culture, les enjeux, l’architecture et l’histoire des pays visités, en utilisant le skateboard comme porte d’entrée.

« On découvre le vrai visage des pays, leur urbanité, mais par la rue, explique Mathieu Cyr à l’autre bout du fil. Les skateurs nous amènent dans des places où les guides touristiques habituels ne t’amèneraient pas. »

Le premier épisode, consacré à Israël, illustre parfaitement le concept. Avec ses 24 skateparcs, qui aurait pu croire que le pays du Moyen-Orient, qu’on connaît pour ses conflits armés ou son histoire religieuse, est une des meilleures destinations au monde pour faire du skateboard ?

Après avoir été amené à rouler dans un immense parc de glissades d’eau abandonné, tout près de la mer Morte, Mathieu Cyr s’est rendu dans des lieux inédits, comme un skateparc dans une ancienne usine d’armements accessibles seulement par sous-terrain, grâce à des liens de confiance tissés sur place.

« On aurait pu se faire arrêter, ce n’était pas tellement légal d’y aller, raconte-t-il. Surtout quand on est ressorti d’Israël. Il ne fallait vraiment pas le dire aux douaniers. Sinon, ils prennent les cartes des caméras et ils les détruisent. »

Rencontres

Au-delà du skateboard, la rencontre avec une communauté hétéroclite de tous les âges (artistes, musiciens, sportifs, avocats, hommes et femmes) a permis d’aborder des sujets comme le mur de séparation, la situation politique et religieuse à Jérusalem et la réalité du service militaire obligatoire pour tout le monde entre 18 et 21 ans.

Mathieu Cyr a aussi visité le Maroc, le Japon, La Havane, l’Allemagne, le Brésil, la Pologne, la Croatie, et l’Espagne. Chaque épisode d’une heure est consacré à un pays. Un détour en Californie, berceau du skateboard, était incontournable.

« J’ai serré la main de skaters qui ont vu Tony Hawk (une légende du skateboard) commencer quand il avait 8, 9 ans », s’emballe l’humoriste, qui avec son amour du skateboard et sa curiosité, était tout désigné pour animer la série.