Médicaments: du laboratoire à la pharmacie

Entre l’éprouvette et le comptoir de la pharmacie, près de 15 ans peuvent s’écouler pour qu’une molécule d’intérêt thérapeutique devienne un médicament. Un parcours long et règlementé où plusieurs molécules prometteuses seront abandonnées en cours de route en raison d’effets secondaires indésirables ou d’un manque d’efficacité.

Les essais cliniques représentent l’étape la plus connue du processus de développement du médicament. En effet, qui n’a pas déjà vu une publicité annonçant « candidats recherchés » pour faire l’essai de médicaments? Des milliers de Québécois sont ainsi sélectionnés pour évaluer la sécurité d’un produit qui, avant cette étape cruciale, a été développé pendant des années en laboratoire.

« Je me plais à comparer la phase de développement d’une molécule aux athlètes qui rêvent d’une médaille olympique. L’entrainement est long et rigoureux, mais peu parviennent au podium », illustre Michelle Savoie, professeure de formation pratique agrégée au programme d’études supérieures en développement du médicament de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.

Étape préclinique

Cette étape prend souvent de trois à six ans. Les molécules avec une activité biologique prometteuse sont testées sur des cellules humaines. Si elles répondent aux attentes, elles sont ensuite expérimentées chez les animaux afin d’en évaluer leurs effets et la sécurité.

Les essais cliniques

C’est à ce moment que les molécules qui semblent efficaces et bien tolérées chez l’animal sont mises à l’épreuve chez l’humain. Le tout s’échelonne sur une période approximative de six ans et comporte trois phases.

Phase 1 : Un petit nombre (20 à 80) de volontaires, jeunes et en santé, reçoivent des doses croissantes de la molécule pour déterminer à quel moment les effets négatifs apparaissent, le cas échéant. C’est à ce moment que des personnes acceptant une rémunération participent à la recherche.

Phase 2 : La molécule est administrée à un nombre limité de patients (100 à 500) pour en évaluer son efficacité à traiter ou prévenir la maladie ciblée.

Les personnes souffrant de la maladie à l’étude sont alors recrutées par leur médecin traitant tout en sachant qu’il s’agit d’une phase expérimentale.

Phase 3 : La molécule est offerte à des centaines, voire des milliers, de patients afin d’en confirmer l’efficacité sur une large population. C’est ici que l’ensemble des effets, favorables et défavorables, est examiné. La molécule peut y être comparée aux traitements existants. « C’est l’étape décisive, explique Michelle Savoie. Au moins deux études de ce type doivent être réalisées avant de faire une demande d’homologation auprès de Santé Canada. Toutes nos études doivent y être soumises. »

Généralement, près d’une année peut s’écouler avant que Santé Canada puisse finaliser l’examen du dossier et déterminer si le médicament peut être vendu au pays.

Par contre, pour homologuer un nouveau vaccin, par exemple afin de contenir une pandémie en cours comme la COVID-19, il est possible d’obtenir une approbation plus rapidement. En effet, entre 12 et 18 mois, peut-être moins, peuvent être requis pour la mise au point de tests et espérer la distribution à grande échelle. Le processus est plus rapide parce que c’est notre organisme qui produit les anticorps. Ceux-ci agissent comme des médicaments qu’on produit soi-même grâce à la vaccination.

Même après sa mise en marché, un suivi serré se poursuit. Le médicament est utilisé par un plus grand nombre de patients et la détection d’effets indésirables est scrutée à la loupe. S’il s’avère nécessaire, un retrait peut être exigé sur un médicament déjà approuvé.

Long, mais nécessaire

« C’est long et l’encadrement est strict, mais les Canadiens ont l’assurance que les médicaments vendus au pays sont sécuritaires », souligne Mme Savoie en précisant que Santé Canada inspecte même les usines de production, qu’elles soient situées au Canada ou ailleurs dans le monde.

Par ailleurs, il est important d’aviser le public que les médicaments vendus sur Internet ne sont pas toujours soumis à un processus aussi rigoureux. C’est pourquoi les pharmaciens déconseillent fortement ce genre d’approvisionnement. « On ne peut pas assurer la sécurité de la composition des médicaments ni la présence des ingrédients actifs en dose suffisante. On peut se retrouver avec des médicaments moins efficaces ou plus toxiques », explique Mme Savoie.

Une expertise de pointe

Développer un médicament demande beaucoup de rigueur, de persévérance et de créativité ainsi qu’une grande expertise en sciences de la vie et sciences pharmaceutiques.

Rappelons que la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal est la seule au Canada à proposer des spécialisations dans le développement de médicament avec le Baccalauréat en sciences biopharmaceutique et le diplôme d’étude supérieure spécialisée (DESS) en développement du médicament. Ce dernier peut être suivi d’une Maîtrise en sciences pharmaceutiques.