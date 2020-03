Montréal : Un arc-en-ciel vivant dans les rues

Une personne déguisée en arc-en-ciel, symbole de solidarité depuis le début de la pandémie de COVID-19, a déambulé dimanche dans les rues de Montréal au grand bonheur des citoyens à leur fenêtre.

L’immense déguisement de bois et de carton a été repéré dans les quartiers de Villeray et de Rosemont-La Petite-Patrie. Gabrielle Poulin, comédienne, créatrice et artiste de performance et Antonin Gougeon, designer sonore et vidéo et créateur multidisciplinaire, expliquent avoir créé le projet en 48 heures pour la plateforme NICE TRY- belessai.

Cette plateforme propose à des artistes de créer une oeuvre théâtrale, performative, littéraire, visuelle ou musicale en deux jours. «Notre but est de faire sourire le plus de gens possible en utilisant l’art performatif et un phénomène viral. Le projet est un tout fait de notre page Instagram et de la vidéo produite pour Nice Try», explique le duo.

Au ralenti

Dans la vidéo produite, on peut apercevoir l’arc-en-ciel se promener tranquillement sur la chanson des Beatles «Here Comes the Sun», dans une version plus lente enregistrée par M. Gougeon.

«L’inspiration pour ce projet est venue du fait que tout ralentit et de tous les arcs-en-ciel dans les fenêtres. Nous avons voulu pousser le concept à son maximum. On a ralenti une toune, ralenti notre marche dans une ville au ralenti», expliquent les créateurs.

Une trentaine d’amis les ont aidés à tourner et à photographier le contenu visuel. C’est d’ailleurs une des raisons principales qui leur a donné envie de sortir. Ces derniers désiraient illuminer leur journée par amour.

On ne sait pas encore si l’arc-en-ciel retournera en balade.